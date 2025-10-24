Да направим Белия дом отново велик: Спонсори плащат сметката за новата бална зала

Дарители милиардери и водещи корпорации ще платят сметката около строежа на пищната бална зала, чийто ремонт вече е в ход. Общата стойност на проекта се оценява на около 300 милиона долара. Голямата зала с площ скоро ще се намира в северния край на източното крило на резиденцията, до голяма степен благодарение на частни дарения от компании като Amazon, Apple, Microsoft, Google и Meta.

Крипто-компании като Coinbase и Gemini, както и мега-дарители от Републиканската партия, включително близнаците Уинкълвос и Мириам Аделсън, също са платили за масивната структура, заедно с министъра на търговията Хауърд Лътник и семейството му.

Тръмп заяви, че се надява балната зала да отразява позлатения блясък на главната трапезария на клуба му Мар-а-Лаго и да може да приема чуждестранни високопоставени лица за държавни вечери, както и други за големи събития.

"Ще имаме феноменална бална зала, това ще бъде една от най-добрите в света. Всъщност няма да има нищо подобно“, каза Тръмп на дарителите миналата седмица, припомня The New York Post.

"Това е стъкло от четири страни, красиво стъкло, но напълно подходящо по цвят и форма на прозореца, и всичко останало, за Белия дом“, добави Тръмп за структурата, която се очаква да побере до 900 души.

Президентът беше оценил цената между 200 и 250 милиона долара за сградата, построена от някои от "най-добрите архитекти в света“, но Белият дом подчерта, че това няма да бъде тежест за данъкоплатците.

Вече разрушеното Източно крило се намираше до Източната зала, която може да побере само около 200 гости в Белия дом за официални събития.

Тръмп заяви в сряда, че новата бална зала ще бъде "близо“ до Източното крило, но няма да го докосва. Строителният проект следва инсталирането на 30-метрови стълбове за американски знамена на Северната и Южната морава.

Историческата Розова градина също беше павирана, за да се създаде открита тераса, която оттогава е място за срещи на високопоставени лица с представители на кабинета и членове на Конгреса.

Инсталирана е и "Президентска Алея на славата“ на колонадата на Западното крило - с бившия президент Джо Байдън, представен със снимка на автоматична писалка.