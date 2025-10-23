Тръмп няма милост, разрушава цялото Източно крило на Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди в сряда, че цялото Източно крило на Белия дом ще бъде разрушено, за да се направи място за изграждането на огромна нова бална зала, която ще струва по-скъпо, отколкото беше обявено, а именно 300 милиона долара.

„За да го направим както трябва, трябваше да съборим съществуващата конструкция“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, докато показваше визуализации на това как ще изглежда теренът на Белия дом, когато проектът бъде завършен през 2029 г.

Президентът заяви, че „определени зони са оставени“ и че ще бъдат използвани „малки части от основи и различни други неща“ от съществуващата конструкция, първоначално построена през 1902 г.

„Решихме, че след наистина огромно количество проучване с някои от най-добрите архитекти в света, решихме, че наистина събарянето ѝ би било най-добрият път напред, каза Тръмп.

Когато за първи път разкри плановете си за изграждане на бална зала с площ от 90 000 квадратни фута, той предложи структурата да бъде разположена близо до съществуващото Източно крило, а не да го замени изцяло.

„Планът няма да пречи на сегашната сграда. Ще бъде близо до нея, но няма да я докосва“, каза той през юли. „Ще отдадем пълно уважение на съществуващата сграда, на която съм най-големият фен.“

Цената на проекта, за който Тръмп твърди, че ще бъде изцяло платена чрез частни дарения, първоначално беше оценена на 200 милиона долара, по-късно скочи до 250 милиона долара, а сега стана ясно, че ще се прахосат цели 300 милиона долара - със 100 милиона долара повече от първоначалната оценка.

„Правим я малко по-голяма. Ще бъде на върха на класацията, възможно най-добрата, която може да бъде направена навсякъде по света“, каза Тръмп пред NBC News миналия месец за балната зала.

В сряда президентът разкри най-новата цена, „около 300 милиона долара“.

Разрушаването на Източното крило започна в понеделник, като строителни екипи бяха забелязани да разкъсват покрития вход на сградата и да изваждат отломки от зейнала дупка на горното ниво. Източното крило помещаваше офисите на първата дама и социалните офиси, включително офиса за графика и калиграфия. То се намираше и върху бомбоубежище.

„По начина, по който беше показано, изглеждаше сякаш докосваме Белия дом“, каза Тръмп за поразителните изображения от разрушаването. „Ние не докосваме Белия дом.“

Президентът отбеляза, че Източното крило е претърпяло обширни ремонти в миналото, като сегашният му вид датира от 1942 г., което го прави една от най-новите части на комплекса на Белия дом.

„Знаете ли, Източното крило не беше кой знае какво. Не беше останало много от оригинала“, каза президентът. „Никога не се е смятало, че е нещо кой знае какво. Беше много малка сграда и не можехме да позволим това да навреди на една много скъпа, красива сграда, която, честно казано, искаха да построят години“, добави Тръмп, обещавайки, че новата сграда ще „бъде една от най-великите бални зали навсякъде по света“.

Служител на Белия дом заяви пред The ​​Post, че Източното крило „се модернизира спрямо конструкциите си от 1902 и 1942 г.“

„Обхватът и размерът на проекта винаги са били обект на промяна с развитието на процеса“, добави служителят.

Реконструкцията предизвика въпроси за липса на прозрачност и доведе до критики, че не е имало предварително уведомление или консултации.

„Силно се притесняваме, че масивността и височината на предложената нова конструкция ще засенчат самия Белия дом – който е 55 000 квадратни фута – и може трайно да наруши внимателно балансирания класически дизайн на Белия дом с неговите две по-малки и по-ниски Източно и Западно крило“, се посочва в писмо на Националния фонд за историческо опазване до администрацията на Тръмп.