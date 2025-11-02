Създателят на фалиралата турска борса за криптовалути се обеси в затвора

Основателят и изпълнителен директор на фалиралата турска борса за криптовалути Thodex Фарук Фатих Йозер е открит мъртъв в килията си в затвора.

Властите съобщиха, че 30-годишният Йозер е бил открит обесен в килията в затвора с висока степен на сигурност тип F в Текирдаг, в северозападна Турция. Прокуроратурата започна разследване на смъртта. Официални източници все още не са потвърдили дали става въпрос за самоубийство или има съмнение за извършето насилие.

Йозер излежаваше една от най-тежките присъди, издавани някога в Турция.

През септември 2023 г. съд в Истанбул го осъди на 11 196 години затвор за измама, пране на пари и ръководене на престъпна организация. Съдът също така го глоби с 135 милиона турски лири.

Thodex беше една от най-големите борси за криптовалути в Турция по време на бума на дигиталните валути в страната. Тя бе основана от Йозер през 2017 г., когато засегнатата от инфлация икономика на Турция накара много граждани да инвестират в крипто активи, за да защитят спестяванията си.

През април 2021 г. платформата внезапно спря да позволява на потребителите да теглят парите си. Озер твърди, че Thodex е била обект на кибератака и каза, че спирането е временно. Вместо това той се качва на полет от Истанбул за Албания и изчезна, оставяйки стотици хиляди инвеститори без достъп до средствата си.

Турската прокуратура повдигна обвинение за кражба на около 2 милиарда долара в активи на инвеститорите. Общите загуби никога не бяха официално потвърдени. Внезапният колапс на Thodex попадна в световните медии и предизвика дебат за опасностите от нерегулираните крипто пазари в Турция.

По искане на Турция Интерпол издаде червена бюлетина за Йозер малко след изчезването му. Той бе арестуван през август 2022 г. в град Химара, Албания. Той бе върнат в Турция през април 2023 г. и веднага бе задържан на летището в Истанбул.

На процеса срещу него прокурорите поискаха над 40 000 години затвор, като повдигнаха множество обвинения за всеки засегнат инвеститор.