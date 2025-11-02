Украинските дронове – най-новият хит в технологичните инвестиции

Украйна е пионер в използването на дронове в битка. Сега западните инвеститори се опитват да получат дял от действието. Чуждестранните инвестиции в украински производители на дронове и други отбранителни технологии са се увеличили тази година, казват основатели и инвеститори, водени от перспективата изпитаната в битки технология да спечели дял от нарастващите военни разходи, пише WSJ.

В Украйна допълнителната финансова мощ помага за професионализирането на компании, които са започнали в гаражи и военни части, което им дава шанс да се конкурират в чужбина със западните играчи. Украинските стартиращи компании предлагат и на САЩ възможни решения за недостатъците им в технологията за дронове.

Западните инвеститори виждат украинските производители на дронове като по-малко рискови, след като много компании генерираха приходи за няколко години, осигуриха си клиенти извън родината си и добавиха контрол върху управлението.. Киев също така наскоро заяви, че ще позволи на отбранителните компании да изнасят за първи път.

Украйна е начело на войната с дронове след руската инвазия през 2022 г., като войната служи като тестов полигон за нови технологии. Повечето от безпилотните летателни апарати в действие са произведени от местни стартиращи компании, чиито продукти често се считат за по-ефективни от тези на техните американски и европейски аналози. Техните безпилотни летателни апарати също струват част от цената на тези, произведени на Запад.

Базираната в Киев компания Swarmer през септември набра 15 милиона долара в кръг на финансиране – включително американски инвеститори – който според стартиращата компания е най-голямата инвестиция в украински бизнес в областта на отбранителните технологии от началото на войната.

Компанията, която стартира от гараж през 2023 г., произвежда софтуер за изкуствен интелект, който се използва от Украйна за координиране на атаки от рояци дронове срещу руски позиции. Планира да използва новите средства за откриване на офиси във Варшава и Остин, Тексас, както и за разработване на нов софтуер.

Въпреки че инвестициите са малки в сравнение с богатството, което се влива в американски компании за отбранителни технологии и други горещи сектори като изкуствения интелект, броят на сделките се увеличава бързо и фондовете, фокусирани върху Украйна, набират повече пари.

Голяма част от парите, пристигащи в Украйна досега, са европейски. Това се дължи отчасти на факта, че стартиращите компании са твърде малки за огромни американски средства.

Инвестирането в украински дронове също е свързано с рискове. Страната има история на корупция, пазарът на безпилотни летателни апарати е пренаселен и простото посещение за разузнаване на сделки е трудно и потенциално опасно.

Западни компании също инвестират. Германската Quantum Systems през юли се съгласи да придобие 10% дял във Frontline, производител на дронове, базиран в Киев, и заяви, че това ще помогне за разширяване на производството в Украйна.

По-ниските производствени разходи насърчават западните правителства да се обърнат и към Украйна.

Пентагонът вече е възложил малък брой договори на украински стартиращи компании за технологии, включително дронове с голям обсег и системи за борба с дронове. Сега САЩ и Украйна преговарят за сделка, по която украинските компании ще споделят своята технология за дронове в замяна на авторски възнаграждения или други форми на компенсация.

Великобритания и Дания подписаха свои собствени споразумения с Киев, целящи да накарат украинските производители на дронове да произвеждат в техните страни.

Секторът е пренаселен. Украйна вече има над 300 производители на дронове, според Украинския съвет на оръжейниците, търговска организация.