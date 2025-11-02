Силен трус разлюля Западна Турция

Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:41 ч. местно време в района на Балъкесир, Западна Турция. По информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) епицентърът на земетресението е бил в селището Съндъргъ на дълбочина 14,13 километра.

Трусът е усетен в съседните окръзи Бурса и Коджаели, и в някои райони на Истанбул.

Не се съобщава за разрушения и пострадали, но е имало паника сред местното население, съобщават турските медии.