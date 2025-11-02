IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Силен трус разлюля Западна Турция

Предизвика паника сред местното население

02.11.2025 | 17:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:41 ч. местно време в района на Балъкесир, Западна Турция. По информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) епицентърът на земетресението е бил в селището Съндъргъ на дълбочина 14,13 километра.

Трусът е усетен в съседните окръзи Бурса и Коджаели, и в някои райони на Истанбул.

Не се съобщава за разрушения и пострадали, но е имало паника сред местното население, съобщават турските медии.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение Турция паника Бурса Истанбул
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem