Силен трус разлюля Западна Турция

Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:41 ч. местно време в района на Балъкесир, Западна Турция. По информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) епицентърът на земетресението е бил в селището Съндъргъ на дълбочина 14,13 километра.
Трусът е усетен в съседните окръзи Бурса и Коджаели, и в някои райони на Истанбул.
Не се съобщава за разрушения и пострадали, но е имало паника сред местното население, съобщават турските медии.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 19 sec ago in #Turkey.
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.