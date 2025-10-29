Тайван иска свой собствен железен купол

Тъй като Китайската народна република (КНР) продължава да заплашва сигурността на Тайван, островът, разположен в Тихия океан, се стреми да имитира отбранителния подход на Израел. По-рано тази седмица президентът на Тайван цитира библейската история за Давид и Голиат, когато изразява как еврейската държава трябва да служи като модел за отбранителната стратегия на острова. „Подобно на Израел, ние сме изправени пред постоянни заплахи, но никога не сме губили смелостта или решителността си“, каза тайванският президент Лай Чинг-те. През последните години Пекин засилва военните действия с военна сила и други принудителни тактики, за да отстоява претенциите си върху Тайван. Като част от широкомащабните си усилия за заплашване на островната нация, КНР провежда военни учения, за да демонстрира как би изглеждала пълномащабна атака срещу Тайван. В отговор на това натрупване на враждебност, Тайпей даде приоритет на укрепването на отбраната си, пише Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.

В началото на октомври президентът Лай представи предстоящата многопластова отбранителна система на Тайван, наречена „T-Dome“. Наречена в чест на вдъхновението си - израелския Железен купол, апаратът за противовъздушна отбрана е предназначен да спомогне за насърчаване на регионалния мир, просперитет и стабилност, според Тайпе. Като част от обявяването на T-Dome на Лай, тайванският президент обеща да увеличи разходите за отбрана на страната до над 3% от БВП през следващата година и с 5% до 2030 г., за да плати за отбранителната система. Оборудвана с „многопластова отбрана, високоефективно откриване и ефективно прихващане“, тайванският T-Dome ще „изгради предпазна мрежа“, за да защити гражданите, каза Лай.

Израелската система за противовъздушна отбрана „Железният купол“ стана широко популярна през последните няколко години след ролята си в дългата война на страната срещу Иран и нейните регионални марионетни групи. Известна като великия ракетен щит на еврейската държава, несравнимата система помогна за осуетяването на хиляди изстрелвания срещу Израел от ивицата Газа, Ливан и дори Йемен. Разработена от Rafael Advanced Defense Systems с подкрепата на САЩ, „ Железният купол“ има впечатляващ процент на успех от над 90 процента. В началото на 2000-те години Rafael изгради системата с подкрепата на САЩ, за да се справи по-добре със заплахата от враждебните съседи на страната. „Железният купол“ е създаден да прехваща и унищожава снаряди с малък обсег от 2,5 до 90 мили. Докато „Железният купол“ продължава да играе ключова роля в отбраната на Израел, многостепенните усилия за сигурност на страната се състоят и от системите Arrow 2/3 и David's Sling, които са натоварени със задачата да се справят съответно с баражни обстрели от балистични ракети и ракети със среден и голям обсег.

Администрацията на Тръмп също забеляза успеха на израелския проект „Железен купол“, вдъхновявайки инициативата на Белия дом „Златен купол“. Въпреки че Съединените щати може да са разположени по-далеч от противниците си, отколкото Израел, основната функция на Златния купол на теория би била да предпазва американците от баражни обстрели, изстреляни от Иран, Китай, Русия и дори Северна Корея в бъдеще. Всяка от тези държави притежава нарастващи програми за междуконтинентални балистични ракети , които биха заплашили пряко Съединените щати в бъдеще. Докато евентуалното въвеждане на проектите „Златен купол“ и „Т-купол“ остава неопределено, израелският „Железен купол“ със сигурност ще продължи да вдъхновява отбранителните практики на други държави през следващите години.