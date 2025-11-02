ОПЕК+ спира увеличението на производството след лек ръст през декември

ОПЕК+ се съгласи да направи още едно леко увеличение на производството през декември, но ще преустанови по-нататъшни увеличения за следващите три месеца.

Групата ще възстанови около 137 000 барела на ден през следващия месец, което съответства на увеличенията, планирани за октомври и ноември, поради по-слабото сезонно търсене.

Наблюдават се все повече признаци за появата на дългоочаквания излишък, на фона на предупрежденията за по-голямо пренасищане през следващата година, като Международната енергийна агенция прогнозира, че световните доставки могат да надхвърлят търсенето през това тримесечие.

ОПЕК+ се съгласи да направи още едно малко увеличение на производството през декември, но ще спре по-нататъшни увеличения за следващите три месеца, тъй като групата балансира стремежа си за пазарен дял с признаците за появата на пренасищане на предлагането.

Ключови членове, водени от Саудитска Арабия, се съгласиха по време на видеоконференция в неделя да възстановят около 137 000 барела на ден през следващия месец, както се очакваше, в съответствие с увеличенията, планирани за октомври и ноември. Групата обаче обяви, че ще отложи по-нататъшни увеличения през януари до март. Предложението беше направено, за да се отчете по-слабото сезонно търсене, според един от делегатите.

Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори постепенно възстановяват производството от 1,65 милиона барела на ден, което беше спряно преди две години, след като по-рано тази година бързо подновиха друга част от производството.

Въпреки това, все повече признаци сочат, че дългоочакваният излишък се появява, на фона на предупреждения за по-голямо пренасищане на пазара през следващата година.

Срещата се провежда и на фона на засиления натиск върху Русия, съпредседател на алианса, след като САЩ наложиха санкции на двамата най-големи производители на петрол в страната миналия месец, което доведе до значително ескалиране на напрежението. Макар че тази стъпка помогна за поддържането на цените, след като те паднаха до петмесечно дъно, един от делегатите заяви по-рано, че е твърде рано за ОПЕК+ да прецени общото въздействие на мерките върху пазара.

Междувременно саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще посети Вашингтон по-късно този месец, за да се срещне с президента Доналд Тръмп, който многократно призова ОПЕК да помогне за понижаване на цените на горивата.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент са спаднали с около 13% през тази година, като в петък се установиха под 65 долара за барел. Освен санкциите срещу Русия, те получиха подкрепа и от едногодишното примирие по търговските тарифи, постигнато миналата седмица между Вашингтон и Пекин.

Реалното увеличение на производството на ОПЕК+ е значително по-малко от обявените обеми, тъй като някои членове компенсират по-ранното свръхпроизводство, а други се борят да изпомпват повече, което ограничава въздействието върху пазара.