След Лувъра задигнаха бижута и от магазин на "Сваровски" в Париж

Крадци са взломали магазин на "Сваровски" в Париж и са откраднали бижута и часовници на стойност около 200 000 евро.

Алармената система на магазина на улица "Рю дьо Рен", на левия бряг, не е работила, стана ясно след обира, за който се смята, че е извършен в ранните часове на петък.

Преди две седмици крадци откраднаха бижута от Лувъра. Престъплението разкри пропуски в сигурността, включително липса на охранителни камери.

Разследващите заявиха, че няма използваеми записи от видеонаблюдение от обира на "Сваровски". Служителите разбрали едва на сутринта след престъплението. Продавачът е открил, че вратата е била разбита, а витрините - счупени.

Прокуратурата потвърди стойността на откраднатите стоки и заяви, че разследванията продължават.

През последните 15 години Париж е бил сцена на серия от кражби на бижута и музейни артефакти, които са разкрили уязвимости във високопрофилни културни и търговски обекти. В деня след обира на Лувъра, музей в Лангр, североизточна Франция, съобщи за кражба на златни и сребърни монети от 18-ти век на стойност около 90 000 евро.

През септември крадци нахлуха в Природонаучния музей в Париж и откраднаха златни късчета на стойност около 1,5 милиона евро.

През същия месец крадци откраднаха две китайски порцеланови чинии и ваза на стойност над 6,5 милиона евро от националния музей на порцелана в Лимож, Централна Франция.

Миналата седмица въоръжени грабители използваха експлозиви, за да проникнат в рафинерия за благородни метали в Лион, но шестима заподозрени бяха арестувани и откраднатите метали бяха възстановени.

През 2008 г. от магазина на Хари Уинстън бяха откраднати бижута на стойност 78,9 милиона евро. Членове на така наречената банда „Розовата пантера“ впоследствие бяха осъдени, но бяха възстановени само бижута на стойност около 14 милиона евро.

Други грабежи включват грабеж на луксозни бижутерски магазини на площад Вандом през 2012 г., когато бяха откраднати стоки на стойност няколко милиона евро; през 2014 г. имаше въоръжени грабежи в бутика на Картие; а през 2010 г. от Музея на модерното изкуство бяха откраднати произведения на Пикасо, Матис и Модилиани.