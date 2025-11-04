Варненец бе задържан за убийство

Мъж на 41 години е задържан за убийство, съобщи на брифинг окръжният прокурор на Варна Красимир Конов. Той обясни, че на 2 ноември в апартамент в квартал „Владислав Варненчик“ в града е намерено тялото на 43-годишен мъж. В резултат на първоначалните следствени действия – аутопсия, огледи и разпити, е установено, че се касае за убийство. Причината за настъпилата смърт е механична асфиксия (задушаване).

По случая е започнато досъдебно производство, като на следващия ден е установен евентуалният извършител на престъплението, посочи прокурорът. Той уточни, че пострадалият и задържаният са се познавали, а водещата версия за момента е, че убийството е станало след скандал между мъжете.

По случая са приобщени допълнителни веществени доказателства, което дало основания на наблюдаващия прокурор да пристъпи към привличането на 41-годишния мъж в качеството му на обвиняем. Задържаният има предходна съдимост.

Той е привлечен в качеството му на обвиняем и е задържан до 72 часа с оглед довеждането му до съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, каза още Конов.

В отговор на въпрос той допълни, че поводът за скандала все още не е ясен, но има свидетели, които като цяло потвърждават установеното до момента, но очевидци няма, пише БТА.