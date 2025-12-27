Кой е най-могъщият американец в света и за какво спорят папа Лъв XIV и президентът Тръмп?

В средата на декември отново прехвърчаха искри: папа Лъв XIV отправи остри критики към американския президент Доналд Тръмп, без да го назовава по име или да споменава поста му. „Изявленията по отношение на Европа, включително в последните интервюта, се опитват според мен да разрушат това, което аз смятам за много важен съюз както днес, така и в бъдеще", каза папата. Всички разбраха кого има предвид, пише Дойче веле.

За първи път от осми май т.г. начело на Римокатолическата църква е американец. И определено конкурира Тръмп по значимост и влияние, тъй като САЩ имат около 340 милиона жители, а католиците по света са 1,4 милиарда.

Изборът на архиепископ Робърт Превост, роден в Чикаго и живял години наред в Перу, бе доста неочакван - включително за експертите. А непосредствено след избора американският президент Тръмп написа в своята социална мрежа Trump Social: „Това е голяма радост и чест за нашата страна". Той каза също, че ще се радва да се срещне с папата.

Тази среща обаче така и не се е състояла. Тръмп, който някога е принадлежал към Презвитерианската църква, междувременно се определя като несвързан с определено вероизповедание християнин.

От есента на тази година насам папа Лъв нееднократно е отправял критики към отношението на САЩ към мигрантите. Някои от американските епископи побързаха да го подкрепят, а други се присъединиха по-късно - под влияние на бруталните кадри, показващи как маскирани мъже извличат хора от автомобили или ги отвеждат от коридорите на болници.

Въпреки това никой не бе очаквал, че американската епископска конференция с 270 участници в средата на ноември ще се изправи почти единодушно срещу миграционната политика на Тръмп. Епископите го обвиниха в насаждане на „климат на страх" и в „злепоставяне на мигрантите". Те подчертаха, че са задължени „да издигнат глас в защита на даденото от Бог човешко достойнство".

Необичайно бе епископите да заемат толкова конкретна позиция по актуален политически въпрос, както и че в рамките на кампания в социалните медии много от тях лично отправиха сериозни критики.

Консервативните епископи в САЩ

Неочаквана бе и яснотата на посланието, тъй като американските епископи принципно са по-консервативни от европейските. Те многократно са се проявявали като опозиция на папа Франциск, а в политически план са свързани по-скоро с републиканския лагер.

Но не и по темата миграция. „Независимо от кое течение са, те демонстрираха широк консенсус от ляво до дясно", посочва пред ДВ германският теолог Бенямин Далке. Според него на тях просто им е било „напълно ясно", че подходът на актуалното правителство спрямо мигрантите донякъде противоречи на закона.

Миграцията е голямата тема, по отношение на която църковната критика към Тръмп е най-категорична. Преди гласуването на епископската конференция имаше определени сигнали, че папата е настоявал за съответната позиция. А преди това някои от либералните епископи му бяха гостували.

„През септември папа Лъв започна да говори открито по въпроса за миграцията", казва пред ДВ теологът Масимо Фаджоли. За разлика от своите предшественици папата засега се въздържа да говори за състоянието на демокрацията в САЩ и други региони. „Но един ден ще трябва да го направи." Фаджоли отбелязва още, че съществуват MAGA-католици, т.е. поддръжници на курса на Тръмп, които се отнасят критично към Лъв. Но не може да се прави никакво сравнение с масивната критика от страна на MAGA към папа Франциск.

„Добри вибрации" между папата и американците

Според Фаджоли все още между папата и американците съществуват „добри вибрации". Но това ще продължи само дотогава, докато папата не каже нещо, което ще доведе до политическо разединение. По отношение на редица въпроси разликите между MAGA-католицизма и Ватикана са огромни.

Фаджоли се спира на позицията на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който е католик. До момента той не е отправял открити критики към папата, а заедно с външния министър Марко Рубио, също католик, вече гостува на папата.

Дали външните наблюдатели преувеличават различията между президента и папата? Според Бенямин Далке темата за миграцията представлява „латентно противопоставяне". Но от друга страна съществува и „латентна връзка", тъй като във връзка със значението на семейството или по отношение на джендър-проблематиката двамата по-скоро вървят в една посока.

Дали през 2026 година ще се състои срещу между Тръмп и Лъв XIV? Дотук папата не е споменавал нищо за пътуване до САЩ. Тръмп пък със сигурност ще посети през следващата година Европа - иска да види родината на своите предци в германската провинция Райнланд-Пфалц. А оттам до Рим изобщо не е далече.