Ливърпул победи Уулвърхемптън, синовете на Диого Жота на терена

Ливърпул победи Уулвърхемптън с 2:1 у дома в емоционална среща от 18-ия кръг на английската Висша лига. Двамата синове на починалия футболист Диого Жота, играл и в двата клуба, излязоха на терена като талисмани преди първия съдийски сигнал на "Анфийлд".

След паузата домакините се отпуснаха и бяха наказани при един корнер от Сантяго Буено. Последваха нервни минути на "Анфийлд", но в крайна сметка Уулвс не беше възнаграден за усилията и инкасира 11-а поредна загуба в елита на Англия.

Отборът остава на дъното, докато Ливърпул е с 32 в актива, което му отрежда място в топ 4.

В друга среща, лидерът Арсенал се завърна на върха в таблицата след домакинско 2:1 над Брайтън. Мартин Йодегор и автогол на Жоржиньо Рутер осигуриха трите точки за Микел Артета и компания, които по-рано загубиха временно лидерската си позиция след победата на Манчестър Сити над Нотингам Форест с 2:1 като гост.