Дейвид и Виктория Бекъм съсипани заради сина си Бруклин

Виктория и Дейвид Бекъм са съсипани от решението на най-големия им син Бруклин - да ги блокира в Instagram.

През уикенда стана ясно, че 26-годишният готвач е блокирал родителите си и братята си Ромео и Круз в социалната мрежа.

И явно това е разбило сърцата на Дейвид и Вики.

"Дейвид и Виктория разбираемо са с разбито сърце от това, което стана. Това дойде изневиделица за тях и с идването на Коледа, когато семействата трябва да са заедно, това е съсипващо. Всичко, което те искат, е нещата да бъдат поправени, но изглежда, че с всяка седмица стават по-лоши. Не е изненада, че Круз и Ромео са бесни, че Бруклин би направил такава публична атака. Що се отнася до Бруклин, той иска нещата да бъдат поправени поверително, а не изикрани в социалните мрежи, въпреки че действията му дадоха резултат точно за обратното", коментира източник на "The Sun".

