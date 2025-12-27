Антикорупционното бюро на Украйна с нови обиски в офиса на партията на Зеленски

Служители на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) провеждат следствени действия в конгресно-изложбения център „Парковий“ в Киев, където се намира офисът на управляващата партия „Слуга на народа“, съобщава изданието Страна. Подробности засега не се съобщават.

Народният депутат Алексей Гончаренко, включен в руския списък на терористи и екстремисти, публикува в Telegram: „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“

Гончаренко уточнява, че следствените действия се извършват и в помещенията на парламентарната комисия по транспорта. Освен това, според него, служителите на НАБУ са имали въпроси към председателя на комисията Юрий Кисел - основател на актьорската компания „Квартал 95“ и близък приятел на Володимир Зеленски, Сергей Шефир, и Юрий Корявченков.

НАБУ е подслушвало Кисел повече от две години, като е документирало и разговорите му с Шефир.

Украински медии твърдят, че след бягството от Украйна на Тимур Миндич - кинопродуцент и също основател на „Квартал 95“ - разкрит миналия месец в аферата „Мидас гейт“ с източване на енергийния сектор, именно Шефир контролира основните схеми за „усвояване“ на бюджетни потоци, както и процесите в държавните компании.

Ако НАБУ задържи Кисел, това ще бъде (както и в случая с Миндич) директен удар по най-близкото обкръжение на Зеленски, както и по опитите на президента да запази влиянието си върху икономическите и политическите процеси в страната въпреки корупционния скандал, коментира сайтът „Политика страны“.

Изданието "Страна" съобщава, че обиски се извършват и при народния представител Юрий Корявченков, който също е близък на Зеленски още от съвместната им работа в студио „Квартал 95“, както и при други депутати.

По-рано днес НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разкриха организирана престъпна група (ОПГ), в която са участвали действащи депутати от Върховната рада на Украйна. Това се съобщава в официалния Telegram-канал на Национално антикорупционно бюро на Украйна.

„НАБУ и САП в резултат на операция под прикритие разкриха организирана престъпна група, в чийто състав са влизали действащи народни депутати на Украйна. По данни на следствието участниците в групата системно са получавали неправомерна облага срещу гласуване във Върховната рада“, се казва в съобщението.

Алексей Гончаренко съобщи още, че служители на НАБУ са влезли в правителствения квартал в Киев, като добави: „В близките дни антикорупционните органи могат да повдигнат обвинения срещу няколко депутати от партията „Слуга на народа“, които са заподозрени в получаване на неформални плащания от т.нар. „черна каса“.

По предварителна информация разследването е свързано с корупционни практики при гласувания във Върховна рада на Украйна и се очаква да предизвика широк обществен и политически отзвук.