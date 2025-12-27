IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена и дете загинаха при удар между каруца и влак в Сливен

Те са пресичали жп прелез

27.12.2025 | 14:15 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Двама души загинаха при удар между каруца и пътнически влак. Сигналът е подаден около 10:15 часа на тел. 112.

По информация от полицията в Сливен каруцата с общо четирима души е пресичала жп прелеза в кв. „Дебелата кория“. Ударени са от влака Бургас - София. Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, без бариери.

На място незабавно са изпратени екипи на ОДМВР Сливен и спешна помощ. По първоначални данни има двама загинали, bTV съобщава, че това са жена и дете.

По случая е образувано следствено дело.

 

