Молдова закрива Руския културен център в страната

Проевропейското правителство на Молдова одобри законопроект за закриване на Руския културен център в страната, предизвиквайки остра реакция от страна на проруски настроената опозиция.

Президентът Мая Санду неведнъж е обвинявала Русия в намеса във вътрешните работи на бившата съветска република, граничеща с Украйна. Нейната партия спечели убедително парламентарните избори през септември, запазвайки европейската ориентация на страната.

Новото правителство, на първото си заседание, одобри проектозакон за прекратяване на споразумението от 1998 г. между Молдова и Русия, което позволи създаването на културния център в Кишинев през 2009 г.

Министърът на културата Кристиан Жърдан заяви, че центърът „в никакъв случай не е бил културен“ и че „под негово прикритие са се провеждали дейности, насочени към подкопаване на суверенитета на Република Молдова“.

Според местни медии през 2023 г. в центъра са работили шестима руски дипломати. Още през февруари правителството обяви намерение да го закрие, но едва сега мярката придобива законова форма. Все още не е ясно кога парламентът ще гласува окончателно законопроекта.

Проруската опозиционна партия Социалисти осъди решението, наричайки го „нова проява на русофобска политика“. Според тях правителството „продължава да руши дългогодишните отношения на Молдова с един от най-важните ѝ стратегически партньори“.