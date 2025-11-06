Млада жена е ранена, след като нападнала полицай с нож в Белград

Гражданка на Босна и Херцеговина е ранена рано днес, след като е нападнала с нож полицай в полицейско управление в сръбската столица Белград, съобщават местните медии.

От прокуратурата в Белград съобщават, че около 4 часа местно време (5 часа бълг. време) в полицейското управление в белградската община Савски венац 24-годишна босненска гражданка се опитала да убие с нож полицай, който изстрелял със служебното си оръжие предупредителни изстрели във въздуха и в пода, като един от куршумите попаднал в крака на жената.

Прокурор е извършил оглед на мястото на инцидента.

Заподозряната е приета в болница, за да бъде оперирана, след което ще бъде задържана за срок от 48 часа заради подозрение, че е извършила опит за убийство, съобщи още прокуратурата, цитирана от сръбската държавна телевизия РТС.

Посочва се още, че има подозрения, че младата жена е дошла да входа на полицейското управление и започнала спор с полицая, произвел изстрелите, като настоявала полицията да влезе в лагера на привърженици на президента Александър Вучич, разположен в центъра на Белград.

Босненската гражданка е влязла в Сърбия на 29 септември и няма регистрирано местожителство, се казва в съобщението на прокуратурата.

Според първите резултати от разследването на инцидента полицаят е действал в съответствие със закона.

Поддръжници на Вучич и неговата управляваща Сръбска прогресивна партия издигнаха лагер през март близо до сръбския парламент в отговор на масовите антиправителствени протести, започнали след рухването на бетонната козирка на гарата в Нови Сад през ноември миналата година, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

Привържениците на Александър Вучич и на подкрепящите гладната стачка на Диана Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, се събраха снощи пред парламента на протест.

