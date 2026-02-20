IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трети ден бедствено положение в смолянските села Мугла и Киселчово

Пътят към Мугла е затворен

20.02.2026 | 10:13 ч. 0
Снимка: БГНЕС

И днес остава в сила обявеното на 18 февруари бедствено положение за селата Мугла и Киселчово, съобщи за БТА заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова.

Пътят към Мугла е затворен, недостъпен е дори за високопроходими автомобили. Машини за снегопочистване са „пробили“ трасето, но условията по пътя все още са тежки с близо 3 метра снегонавявания на места и лед около 50 сантиметра.

В Киселчово остава проблемът с прекъснатата електропреносна мрежа. Местните жители имат електричество в домовете си, осигурено чрез агрегат, доставен от електроразпределителното дружество. Захранването на селото е прекъснато заради паднали при снежната буря пет електрически стълба и скъсани жици. 

