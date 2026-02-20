IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НОРАД засече руски военни самолети близо до щата Аляска

Прехванати и ескортирани са бомбардировачи, изтребители и самолет А-50

20.02.2026 | 10:26 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (НОРАД/NORAD) обяви, че е засякло и съпроводило редица руски военни самолети близо до бреговете на американския щат Аляска в така наречената Идентификационна зона за противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс.

Прехванати и ескортирани са два бомбардировача на руската армия Ту-95, два изтребителя Су-35 и един самолет А-50, маневриращи над Берингово море, уточни американско-канадското въздушно командване.

Вдигнати от страна на НОРАД са били два изтребителя F-16, два F-35, един военен самолет Е-3 и четири танкера за презареждане "Boeing КС-135". Те са засекли, прехванали и ескортирали руските бойни машини.

НОРАД посочва, че руските военни самолети са останали в международното въздушно пространство и не са навлизали в неприкосновеното въздушно пространство на САЩ или на Канада.
(БТА)

