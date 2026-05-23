Уганда потвърди три нови случая на ебола, общият им брой вече е пет

Уганда потвърди три нови случая на ебола, с което общият брой на заразените в настоящата епидемия там достигна пет, съобщи здравното министерство в събота, като властите засилиха проследяването на контактите, за да овладеят разпространението.

Световната здравна организация обяви огнището на редкия щам Бундибуджо за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение и заяви, че рискът от национална епидемия в Демократична република Конго е "много висок“, припомня Ройтерс.

Близо 750 предполагаеми случая и 177 предполагаеми смъртни случая са регистрирани в съседната на Уганда държава, центърът на епидемията.

СЗО заяви, че късното откриване, липсата на ваксина или специфични за вируса терапии, широко разпространеното въоръжено насилие и високата мобилност сред населението правят Конго особено уязвимо.

Новите случаи в Уганда включват шофьор, който е транспортирал първия потвърден пациент в страната, както и здравен работник, който е бил заразен, докато се е грижил за този пациент. И двамата получават лечение и са идентифицирани сред известни контакти, се казва в изявление на министерството.

Третият случай е жена от Конго, която е влязла в Уганда с леки коремни симптоми и по-късно е пътувала от Аруа, близо до границата, до Ентебе, преди да потърси помощ в частна болница в столицата Кампала. Пациентката първоначално се е подобрила и се е завърнала в Конго, но по-късно е дала положителен тест за ебола след последващо наблюдение, предизвикано от сигнал от пилот, участвал в транспортирането ѝ.

Всички идентифицирани контакти, свързани с потвърдените случаи, се наблюдават отблизо, заяви министерството, призовавайки обществеността да остане бдителна и да съобщава за предполагаеми симптоми.