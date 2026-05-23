Въпреки войната в Иран, Тръмп отново гледа към Гренландия

Президентът Доналд Тръмп отново представи противоречивите си планове за заграбване на земя в Гренландия с нова публикация в социалните мрежи, на която се извисява над арктическия остров.

Изображението, генерирано от изкуствен интелект, споделено в петък вечерта, показва Тръмп, надничащ над планините и цветните селски къщички на датската територия под думите: "Здравей, Гренландия!“.

Това се случи само часове след като специалният пратеник на САЩ за Гренландия беше посрещнат от разярени протестиращи, когато пристигна, за да открие ново американско консулство на острова.

Губернаторът на Луизиана Джеф Ландри получи хладен прием в центъра на Нуук в четвъртък, докато над 500 гренландци преминаха през столицата, развявайки червено-бели гренландски знамена и държейки плакати с надписи "Вървете си вкъщи, САЩ“, "Накарайте Америка да си отиде“ и "Не сме за продажба“.

След това протестиращите обърнаха гръб на сградата на американското консулство и почетоха две минути мълчание в символичен порицание на нарастващото присъствие на Вашингтон.

"Гренландия принадлежи на нас. Това е нашата страна. Тя не принадлежи на Дания или на Съединените щати. Ние сме народ и живеем тук“, каза жителката на Гренландия Грете Крамер Бертелсен пред AFP по време на митинга.

Друг организатор на протеста, Аккалуккулук Фонтен, каза пред BBC: "Нашето правителство вече каза на Доналд Тръмп и неговата администрация, че Гренландия не е за продажба.“

Предстои да видим и какъв апетит би имало за нахлуване в Гренландия на американска земя, където американците вече усещат напрежението заради скъпоструващата война с Иран.

Демонстрациите бяха кулминацията на напрегната седмица в Гренландия, след като Ландри пристигна за първото си посещение на острова, откакто беше назначен за специален пратеник на Тръмп през декември.

Присъствието му веднага предизвика противоречия, след като гренландски официални лица разкриха, че не е бил официално поканен.

По време на пътуването Ландри многократно твърдеше, че САЩ трябва драстично да разширят присъствието си в Гренландия, датска автономна територия, която Тръмп отдавна описва като съществена за американската национална сигурност.

"Мисля, че е време САЩ да върнат присъствието си в Гренландия. Островът се нуждае от САЩ“, добави Ландри.

Тръмп многократно е твърдял, че Вашингтон трябва да осигури по-голям контрол над Гренландия поради огромното стратегическо значение на острова в Арктика.

Между Русия и САЩ

Гренландия се намира на най-краткия ракетен маршрут между Русия и САЩ и се смята, че съдържа огромни неизползвани запаси от редкоземни минерали.

Топящият се арктически лед също така отваря нови корабни пътища, които големите световни сили все повече разглеждат като икономически и военно важни.

В разгара на Студената война Съединените щати поддържаха 17 военни съоръжения в Гренландия. Днес само космическата база Питуфик остава в експлоатация.

Северното командване на САЩ потвърди, че проучва подобрения в инфраструктурата в Питуфик, като дискусиите са включвали и евентуална нова дейност на места като Нарсарсуак и Кангерлусуак.

Администрацията на Тръмп настоява, че усилията са насочени към сигурност и сътрудничество, а не към териториално завладяване.

По време на церемонията по откриването на новото американско консулство в Нуук, посланикът на САЩ в Дания Кенет Хауъри описа Арктика като "регион от глобално значение“.

"Винаги ще бъдем съседи и ще бъдем с вас в каквото и бъдеще да изберете като съюзници и партньори“, каза Хауъри.

Според гренландския телевизионен оператор KNR, Хауъри също така е казал на присъстващите, че Тръмп е изключил използването на военна сила за поемане на контрол над Гренландия и че самите гренландци ще определят бъдещето на острова.

Въпреки това много жители остават дълбоко скептични към намеренията на Вашингтон. Гренландия и Дания многократно са настоявали, че само гренландците могат да решават бъдещето на острова.