IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Цяло село в Турция носи една и съща фамилия: Всички сме едно семейство

Избягват объркването чрез прякори

07.11.2025 | 08:07 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Цяло село в Турция носи една и съща фамилия, а жителите му използват прякори, за да избегнат объркването, съобщава турската частна новинарска агенция ДХА.

Село Йешилдере се намира в югоизточния окръг Хаккяри и в него има 65 домакинства с около 500 жители, всички от които с фамилията Билиджи. 

Хората обаче са съумели да преодолеят сходството в имената чрез прякори, разказва 47-годишният кмет на селото Мелих Билиджи.

"За да избегнем объркване, използваме прякори като "високия", "ниския" или името на бащата, например "Мехмет, синът на Керем", и така да можем лесно да различим кой кой е", казва кметът и допълва, че еднаквите имена понякога могат да създадат объркване и в документацията.

В цялото село единствено имамът е с различно фамилно име - Ръдван Куш. Местният учител в началното училище с общо 17 ученици обаче също е Билиджи.   

Кметът на Йешилдере разказва, че поради роднинските връзки в селото никога не е имало неприятни случаи.

"Нашият дядо се е заселил тук през 1915 г. Децата и внуците му продължават да живеят тук с едно и също фамилно име. Ние сме щастливи от това. Всички в селото сме едно семейство; живеем в единство и разбирателство като чичовци, братовчеди и племенници", каза той.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Турция еднаква фамилия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem