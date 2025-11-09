IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Саудитска Арабия екзекутира двама души

Те били част терористична групировка, която е планирала да извърши атентати срещу места за поклонение

09.11.2025 | 12:36 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Саудитска Арабия съобщи днес, че е екзекутирала двама души заради присъединяване към терористична групировка, която е планирала да извърши атентати срещу места за поклонение, предаде саудитската новинарска агенция SPA.

Двамата мъже са планирали да извършат също така и нападения срещу обекти и персонал на силите за сигурност, допълва агенцията, позовавайки се на изявление на министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия.

В изявлението не се посочва кога е било планирано да се извършат атентатите, отбелязват Reuters и БТА.

Саудитска Арабия екзекуция терористична групировка нападение поклонения
