Турски военен самолет с 20 души на борда се разби в Грузия

Започнали са операции по търсене и спасяване

12.11.2025 | 07:40 ч. 1
Снимка БГНЕС

Турски военен транспортен самолет се разби на границата между Грузия и Азербайджан, докато се връщаше в страната, съобщи турското министерство на отбраната. На борда му са били най-малко 20 души.

„На борда на разбилия се самолет са били 20 души, включително екипажът. Спасителните операции продължават“, се казва в изявление на министерството. Турският президент Реджеп Ердоган прекъсна своя реч в Анкара, за да изрази съболезнования. 

„Нашият военен транспортен самолет C-130, който излетя от Азербайджан, за да се върне в страната, се разби на границата между Грузия и Азербайджан“, написа министерството в X, цитирано от АФП.

„В сътрудничество с азербайджанските и грузинските власти са започнати операции по търсене и спасяване“, добави министерството, без да съобщава веднага за жертви.

Според турския министър на вътрешните работи Али Йерликая, който съобщи в X, че е разговарял с грузинския си колега Гела Геладзе, последният е на път към мястото на катастрофата.

Грузинското министерство на вътрешните работи уточни, че инцидентът е станал в района на Сигнаги, в източната част на Грузия, на около пет километра след преминаване на границата.

„Започнато е разследване“, добави министерството, като обеща скоро да публикува „подробна информация за инцидента“. 

До момента Анкара не е съобщила причината за тежкия инцидент и не е посочила точния брой на пътуващите в самолета както и тяхната националност. Според някои информации, на борда е имало и азербайджански военни. Този самолет е един от основните тактически транспортни средства за много армии. /БНР
 

