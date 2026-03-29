Докато дронов удряше вековен манастир в Лвов, украинците се молеха

В продължение на няколко дни след нападението над Лвов, бризът вдигаше малки бели прашинки пепел и ги носеше нежно на площада отдолу, падайки като лек сняг въпреки топлото пролетно време. Острата миризма на дим все още висеше във въздуха.

В четвъртък на пазарния площад на стария град хората си вършеха работата в сянката на тлеещия жилищен блок, където два дни по-рано се взриви руски дрон. В съседство, украински гръкокатолически манастир от 17-ти век - обект на световното наследство на ЮНЕСКО - стоеше с разбити витражи.

"Сега се чувстваме несигурни", казва 73-годишната Халина Иванивна, която държи сергия за цветя на площада. Тя стоеше на по-малко от 50 метра разстояние, отказвайки да остави растенията си незащитени, когато дронът удари сградата. В краката ѝ, щайги с червени и лилави иглики и слънчево жълти теменужки се издигаха ярък протест. "Лвов би трябвало да е много безопасен, но ако Русия атакува центъра на града и църквите сега, тогава ми кажете, къде е безопасно?"

В понеделник и вторник Русия изстреля почти 1000 дрона и балистични ракети срещу Украйна, най-голямото въздушно нападение за 24 часа от началото на войната през 2022 г. Баражът уби най-малко шестима души и рани десетки други, поразявайки градове в западната част на страната, далеч от фронтовите линии и близо до полската граница, включително родилен дом в съседния Ивано-Франковск и цели в Тернопол и Хмелницки.

Някои анализатори смятат, че това бележи официалното начало на подновена пролетна офанзива във война, която вече продължава повече от четири години.

Преди да завият сирените, вторник беше започнал като всеки друг ден в Лвов, град на около 40 мили от полската граница, който се смята за относително безопасен от началото на войната. Жителите отидоха на работа в търговски център, докато търговците на сергии изложиха стоките си на площада.

Вътре в Бернардинската църква отец Роман Шупяни учеше в стаята си близо до горния етаж на 400-годишната сграда, където живее със седем други свещеници, докато енориашите му се събраха на пейките отдолу преди празника Благовещение на следващия ден. Изведнъж, пронизващ звук от въздушна тревога прогърмя през мобилни телефони и градски високоговорители.

"В Лвов никой не обръща внимание на тревогите", споделя Шупяни. "Някои хора отиват в убежището, но предимно си вършат работата. Имахме около 50 души в църквата, но когато алармата се задейства, те нямаха къде другаде да отидат, така че просто останаха на пейките и продължиха да се молят, а аз чаках в стаята си."

В търговския център повечето собственици на магазини слязоха долу в подземен паркинг за подслон, но редица останаха на постовете си, включително 60-годишният Александър Калистратов, който работи в магазин за играчки.

"Някой трябваше да пази магазина", казва той. "Скрих се зад една стена, но тогава чух звука на "Шахед". Беше силно, като в стари военни филми, когато самолет се разбива."

Експлозията беше още по-силна, оглушителна детонация, която разпръсна отломки. Витражите на църквата бяха взривени, а шрапнелите повредиха външната част на древната осмоъгълна камбанария. Фрагмент от разтопен метал прониза витрината на магазина за играчки, разбивайки стъклото и оставяйки 10-сантиметрова дупка в два метални рафта, пълни с вече накъсани плюшени мечета. Излизайки от скривалището секунди по-късно, Калистратов направи снимка на пожара с телефона си, като изображението е с дата 16:19 ч. - посред бял ден. На площада Иванивна успя да се скрие зад стена, когато ударът удари.

"Бях парализирана от страх. Не можех да се движа", признава тя.

Минути след нападението Шупяни отишъл в двора на църквата, за да огледа пламъците, които избухнали на близкия покрив. Той осъзнал, че ако Шахедът беше ударил само на няколко метра встрани, е щял директно да се разбие в стаята му.

"Бях спокоен, но започнах да ругая. Беше толкова близо до църквата, че трябваше да е било умишлено", казва свещеникът.

Андрий Садовий, кметът на Лвов, каза, че дневното нападение над града му, при което бяха ранени 30 души, трима от които критично, е било изненада. Застанал сред вече овъглените останки на покрива на апартамент с изглед към площада, той каза:

"Беше шокиращо за мен. Обикновено извършват тези атаки през нощта, но този път беше през деня. Мисля, че Русия се опитва да изплаши хората, но след пет години на войната, какво наистина може да ни изплаши сега?"

Почти всички в града се върнали на работа в следващите дни. Шупяни казва, че енориашите му се оплакали, че вечерната литургия е била отменена, а на следващия следобед рекорден брой хора дошли на църква - почти шест пъти повече от деня на нападението. След като се успокоила, Иванивна просто измила пепелта от цветята си и продължила търговията си, пишат от The Times.

От повредената църковна камбанария площадът отдолу изглеждаше кипящ от активност, с работници, разчистващи развалините. На всеки човек, разселен от атаката, е намерено временно жилище, като наемът му е субсидиран от градските власти, които ще финансират и ремонт на манастира и жилищния блок.

Застанал пред горящия апартамент във вторник вечерта, кметът повдигна неудобен въпрос. Говорейки пред журналисти, Садовый изглежда разкритикува военните, питайки защо руските дронове са успели да достигнат града въпреки големите общински разходи за противовъздушна отбрана.

"Купуваме всичко, което ни поискат, и го изпращаме" каза той. "Харчим лъвския пай от градския бюджет за подкрепа на военните. Така че мисля, че има много въпроси за всички."

Почти веднага Садовый се извини за коментарите си след критики от военните и правителството. Той каза, че е бил "емоционален" след атаката, чувство, което повтори и в петък.

"Вторник беше тежък ден за мен и за моя град. Да, всеки град отчаяно се нуждае от повече противодронова отбрана, но когато врагът изстреля 1000 дрона, не е физически възможно да се унищожи всеки един", каза той.

Той удари в основата на украинските тревоги.

Докато Съединените щати и Израел водят войната си срещу Иран, има опасения, че глобалните запаси от противовъздушна отбрана ще бъдат бързо изразходвани. Миналата седмица Пентагонът започна да изготвя планове за пренасочване на оръжия, предназначени за Украйна, към Близкия изток, според The ​​Washington Post. Други въоръжения могат да бъдат нарушени, включително противовъздушните прехващачи Patriot.

Британски източници от отбраната заявиха, че финансирането, предоставено от Великобритания за инициативата на НАТО за списъка с приоритетни изисквания за Украйна, няма да бъде пренасочено, но украинските военни вече изразиха опасения, че стратегията на Москва е да изчерпи украинското оръжие за борба с дронове.

"Русия се опитва да изчерпи нашите противовъздушни отбрани, както оръжията, така и хората ни", обяснява полковник Юрий Ихнат, говорител на украинските военновъздушни сили. Той отбелязва, че балистичните ракети са били изстреляни от райони близо до фронтовата линия, близо до Запорожие и Полтава. Докато Запорожие се намира на около 550 мили на изток, иранските дронове "Шахед" имат обхват от около 1600 мили, което им позволява лесно да преминават през страната и да заобикалят претоварените отбранителни системи, за да ударят Западна Украйна.

Ихнат казва, че тактиката за изпращане на около 500 дрона през нощта и още 500 през деня е "необичайна" и целта е да се срине моралът.

"Екипите бяха изтощени след нощната атака, но все още се представяха добре през деня", подчертава той, признавайки, че украинските сили не са успели да прехванат идващите ракети.

С затоплянето на времето през пролетта, Русия изглежда засилва нападението си срещу Украйна преди очаквания по-голям натиск това лято. Украинските военни смятат, че масираното въздушно нападение е било представа за това, което предстои.

Генерал Александър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, заяви в понеделник, преди ударите, че "интензивността на офанзивните действия на противника се е увеличила". Той публикува пост в Telegram, който гласи, че Русия се е опитала да "пробие отбранителните формирования на нашите войски в няколко стратегически посоки едновременно" и каза, че "ожесточени битки" се водят по цялата фронтова линия.

Сирски заяви, че най-интензивните боеве са се водили близо до Покровск, ключовият град, който е бил център на атаки през последната година. Миналия месец източници от военното разузнаване съобщиха на The Sunday Times, че има "голяма вероятност" градските райони на Покровск вече да са паднали под обсадата на Русия.

Полковник Володимир Полевий от 7-ми корпус за бързо реагиране, базиран в Покровск, потвърди атаките. Той каза, че офанзивата тази седмица се е "засилила" допълнително, като руски войници използват мотоциклети "по нашите флангове за да преминат по-бързо през зоната на поражение". Той каза, че руснаците заемат "изгодни позиции в многоетажни сгради и мазета".

В отговор Украйна отвърна на удара, като извърши множество атаки срещу руски енергийни съоръжения.

За цивилните в Лвов тактическите движения на стотици мили разстояние предлагат малка утеха на фона на небето, което вече не се чувства сигурно. В град, който преди се е смятал за относително безопасен, да бъдеш под директния огън на руски дронове-камикадзе и крилати ракети е смразяваща нова реалност.

Сгушен в ъгъла на стария търговски център в Лвов се намира фризьорски салон, обслужван от две жени на име Наталия - Наталия Ихтова, на 56 години, и Наталия Сухинска, на 53 години. Когато дронът "Шахед" унищожи сградата отсреща на площада, и двете жени бяха клекнали на стълбище между втория и третия етаж на търговския център. Връщайки се на работа три дни по-късно, те казаха, че атаката е била "ужасяваща".

"Ужасяващо е да чуеш сирените", казва Ихтова. "Никога не свикваш с това и децата също са ужасени. Внуците ми са толкова стресирани и мисля, че животът по този начин в продължение на толкова години ще има сериозни последици за тях."

И двете жени смятат, че Украйна се нуждае от повече противовъздушна отбрана.

"След последната атака сега има усещането, че не сме защитени правилно. Защо не свалят дроновете на фронтовата линия, преди да стигнат чак до града?", пита Сухинска. "Няма какво друго да се направи, освен да продължиш живота си – и знаем, че тук все още е по-безопасно, отколкото някъде като Харков [близо до фронтовата линия]“, добави тя. „Но когато домът ти е под атака, това е ужасно нещо. Не можеш да не се страхуваш."