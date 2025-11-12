Отстраниха министъра на правосъдието на Украйна заради корупционния скандал

Правителството на Украйна взе решение да отстрани Херман Галущенко, министър на правосъдието, съобщи „Укринформ“. Това бе обявено в Telegram от министър-председателката Юлия Свириденко.

По думите ѝ, „днес сутринта проведохме извънредно заседание на правителството. Взехме решение да отстраним Херман Галущенко от изпълнение на задълженията му като министър на правосъдието.“

Свириденко уточни, че Министерският съвет е възложил изпълнението на функциите на министър на заместник-министърката на правосъдието по въпросите на европейската интеграция Людмила Сугак.

На 10 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна обяви специална операция за разкриване на корупция в енергийния сектор. Разследването е установило, че участниците в престъпна организация са изградили мащабна схема за влияние върху стратегически държавни предприятия, включително върху „Енергоатом“.

Информиран източник от правоохранителните органи е съобщил, че служители на антикорупционното бюро са извършили обиски в дома на бизнесмена и съсобственик на студио „Квартал 95“ Тимур Миндич, както и на министъра на правосъдието Херман Галущенко, който по-рано е заемал длъжността министър на енергетиката.

На 11 ноември правоохранителните органи, в рамките на разследването на делото за корупция в енергетиката, са задържали петима души и са повдигнали обвинения на седем души — сред тях бизнесменът, смятан за ръководител на престъпната организация, бивш съветник на министъра на енергетиката, изпълнителният директор по физическа защита и сигурност на НАЕК „Енергоатом“, както и четирима служители от бек-офиса, занимаващи се с легализация на средства.

Във Върховната Рада е регистриран проект на постановление за освобождаването на Галущенко от поста министър на правосъдието.

Министерството на правосъдието потвърди, че са проведени следствени действия с участието на Галущенко в рамките на наказателното производство.

Самият Галушченко прие решението на украинското правителство, като заяви в публикация във "Фейсбук", че "отстраняването му от длъжност за периода на разследването е цивилизован и подходящ сценарий".

"Ще се защитя в съда и ще докажа позицията си", подчерта той, без да дава повече подробности за причините за разследването.

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е подложено на продължителни спирания на тока още преди настъпването на студените зимни месеци.