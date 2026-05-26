IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Цената на петрол WTI спада с над 5% до 91,33 долара за барел

Централното командване на САЩ е съобщило за нови удари по ракетни обекти в Иран

26.05.2026 | 08:43 ч. 1
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Цената на западнотексаския суров петрол (WTI) е спаднала с 5,46 процента до 91,33 долара за барел във вторник около 00:30 часа по Гринуич, въпреки новите американски удари срещу Иран. Северноморският суров петрол Brent е поскъпнал с 1,6 процента до 97,68 долара за барел.

Движението на пазара отразява противоположни сигнали: цените са паднали под 100 долара в понеделник на фона на нарасналите очаквания за повторно отваряне на Ормузкия проток след признаци за приближаване на мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

Свързани статии

Въпреки това Централното командване на САЩ е съобщило за нови удари по ракетни обекти в южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини - действия, застрашаващи крехкото примирие, влязло в сила на 8 април. Водещи ирански преговарящи са пристигнали в Доха за преговори за прекратяване на войната. |БГНЕС, АФП    

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

цена петрол Иран война
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem