Цената на петрол WTI спада с над 5% до 91,33 долара за барел

Цената на западнотексаския суров петрол (WTI) е спаднала с 5,46 процента до 91,33 долара за барел във вторник около 00:30 часа по Гринуич, въпреки новите американски удари срещу Иран. Северноморският суров петрол Brent е поскъпнал с 1,6 процента до 97,68 долара за барел.

Движението на пазара отразява противоположни сигнали: цените са паднали под 100 долара в понеделник на фона на нарасналите очаквания за повторно отваряне на Ормузкия проток след признаци за приближаване на мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

Въпреки това Централното командване на САЩ е съобщило за нови удари по ракетни обекти в южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини - действия, застрашаващи крехкото примирие, влязло в сила на 8 април. Водещи ирански преговарящи са пристигнали в Доха за преговори за прекратяване на войната. |БГНЕС, АФП