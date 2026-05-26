Бивш съдия за каратето в срещу Годой Разград: Нищо старо не е забравено

Съдийската аванта за Лудогорец за несвирената дузпа за ЦСКА предизвика очаквано недоволство не само сред "червените" среди, но и сред цялата футболна общественост. При резултат 0:0 срещу Годой бе извършена атака, характерна за филмите с Джеки Чан. Идан Нахмиас влезе остро с бутоните в гърдите на аржентинеца в наказателното поле на Лудогорец, но главният съдия Стоян Арсов и ВАР арбитърът Васил Минев си замълчаха.

Бившият елитен асистент-рефер и бивш главен методист на Съдийската комисия към БФС Детелин Баялцалиев направи кратък, но ясен коментар на действията на Идан Нахмиас срещу Сантяго Годой.

"Нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено...", написа Баялцалиев във Фейсбук.

Той сравни ситуацията с прословутото влизане на Козмин Моци срещу Стефан Никулич в мач между същите два отбора през 2015 г. Тогава също не последва нарушение, но нямаше и ВАР.

Любопитен ще бъде и коментара на Съдийската комисия.