Доналд Тръмп влиза в болница

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да премине нов планов медицински преглед във вторник в Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“, съобщава The Washington Post. Това ще бъде третото му посещение за медицински преглед в рамките на последните 13 месеца.

По информация на Белия дом визитата включва медицински и стоматологични изследвания. В същото време независими лекари продължават да изразяват съмнения относно физическото и когнитивното състояние на президента, който е най-възрастният действащ държавен глава на САЩ.

Според данни, цитирани от медията, Тръмп е посещавал „Уолтър Рийд“ не само за годишния си преглед през април 2025 г., но и за допълнително „планово наблюдение“ през октомври, което тогава предизвика спекулации относно реалното му здравословно състояние.

Белият дом по-късно уточни, че президентът е преминал компютърна томография като превантивна мярка за изключване на сърдечно-съдови проблеми. Администрацията твърди, че той се намира в „отлично здраве“ и редовно е наблюдаван от медицински екип.

Въпреки това лекари и анализатори повдигат въпроси, свързани с видими физически признаци като синини по ръцете, подуване на крайниците и периодична сънливост. Някои специалисти поставят под съмнение дали предоставяната от Белия дом информация е напълно изчерпателна.

Критиките се засилват и заради липсата на задължително публично разкриване на медицинските досиета на президентите в САЩ, което превръща годишните прегледи в „Уолтър Рийд“ в ключов, но не напълно прозрачен елемент от политическия живот.

Проучвания, цитирани от изданието, показват и спад в обществената увереност за

психическата и физическата годност на Тръмп за длъжността

в сравнение с предходната година.

От Белия дом отхвърлят критиките и заявяват, че няма промяна в режима на работа на президента, нито необходимост от допълнителни адаптации, въпреки напредналата му възраст.

Очакваното посещение във „Уолтър Рийд“ отново поставя здравето на Тръмп в центъра на политическия дебат в САЩ – тема, която остава чувствителна както за неговите поддръжници, така и за опонентите му.