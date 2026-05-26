BGONAIR Live

България ще получи над 1 млрд. евро от ЕК през юни

Парите са по Националния план за възстановяване и устойчивост

26.05.2026 | 08:59 ч. 18
Снимка БГНЕС

България ще получи над 1 млрд. евро през юни по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сумата включва поисканото от страната ни четвърто плащане по плана в размер на 900 млн. евро и разплащане на замразените заради липса на реформи в антикорупционната комисия близо 370 млн. евро, съобщи пред bTV вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов. Очаква се днес Пеканов да даде бриинг в Министерския съвет с детайли около плащанията. 

"За пет години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават три месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите три месеца", коментира Пеканов, цитиран от БНР. Придвижването на забавените закони, изисквани по Националния план за възстановяване и устойчивост, бе една от първите задачи на правителството. 

По данни на служебния кабинет До края на август държавата трябва да разплати близо 4 млрд. евро по ПВУ. Заради технологичното забавяне в изплащането на средствата правителството възнамерява да изтегли предварително нов дълг. Последното пето плащане по плана е в размер на 1.6 млрд. евро. 

