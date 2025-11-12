Тръмп ще въведе "забрана за затлъстяване" в изискванията за US виза

Държавният департамент на Доналд Тръмп издаде насоки, препоръчващи на хората с наднормено тегло да бъдат отказвани имигрантски визи за влизане в Съединените щати.

Директивата, част от няколко поддирективи, които администрацията на Тръмп е внесла за борба с нежеланото пътуване до САЩ, посочва затлъстяването като част от няколко медицински състояния, които биха могли да бъдат свързани с разходи.

Тези медицински състояния включват "сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания, рак, диабет, метаболитни заболявания, неврологични заболявания и психични заболявания“, в допълнение към затлъстяването, се казва в насоките.

На длъжностните лица се казва да попитат дали кандидатът за виза разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие разходите за такива грижи през целия си очакван живот, без да търси публична парична помощ или дългосрочно настаняване в институции за сметка на правителството.

Здравни експерти казват, че наднорменото тегло е свързано с астма, сънна апнея и високо кръвно налягане. Те посочват как тези състояния "могат да изискват грижи на стойност стотици хиляди долари“ и потенциално биха могли да окажат натиск върху здравната система на САЩ.

"Не е тайна, че администрацията на Тръмп поставя интересите на американския народ на първо място“, каза говорителят Томи Пигот пред Daily Mail, потвърждавайки легитимността на директивата.

"Това включва прилагането на политики, които гарантират, че нашата имиграционна система не е бреме за американския данъкоплатец". Директивата се отнася за имигрантски визи, а не за неимигрантски визи B-2 за тези, които могат да финансират медицинското си лечение и се връщат в родината си, заяви служител на Държавния департамент.

Държавният департамент предприе множество стъпки за подобряване на стандартите за тези, които се опитват да получат работни визи в САЩ, откакто Тръмп се завърна в Белия дом.

Вашингтон наложи такса от 100 хиляди долара годишно за визи H-1B за квалифицирани работници.

Визите H-1B, за които се изисква поне бакалавърска степен, са предназначени за висококвалифицирани работни места, които компаниите трудно запълват.

Докато критиците твърдят, че визата е вредна за американската работна сила, нейните поддръжници, включително Илон Мъск, твърдят, че тя е жизненоважна за привличането на висококвалифицирани таланти от цял ​​свят.

Новата заповед на Тръмп ще се прилага само за нови заявления за визи, като годишното плащане за всеки кандидат се изисква от компаниите до шест години.

Отделна заповед, подписана от президента, въведе нова "златна карта“, предназначена да ускори получаването на определени визи за желаещите да "направят значително финансово дарение“.

Според министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, до 80 хиляди "високоценни“ златни карти ще бъдат лесно достъпни, като програмата в момента е във "фаза на внедряване“.