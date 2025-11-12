Сделката на Тръмп с Украйна поставя нови условия пред Пентагона

През първата си година президентът на САЩ Доналд Тръмп проектира образа на лидер, склонен да сключва сделки, решен да преструктурира световните икономически и сигурностни споразумения в американски интерес. Той използва американската военна мощ, за да подобри военната готовност на НАТО, осигури благоприятни търговски споразумения с Европа, Япония, Южна Корея и редица други страни, посредничи в мирни споразумения, обхващащи Африка до Близкия изток и Южен Кавказ до Югоизточна Азия, и осигури споразумения за критични минерали и енергия, пише за TNI Кауш Арха, президент на Свободния и отворен индо-тихоокеански форум.

Тръмп не е изолационист. Вместо това той е ангажиран с използването на американската сила – военна и икономическа – в максимална степен, за да преоцени или потвърди споразуменията си както с приятели, така и с врагове. Правилно е той да очаква Националната отбранителна стратегия на Пентагона и Прегледът на глобалната структура на силите да отразят и допълнят изрично неговите действия и приоритети.

Докладваната от Пентагона Национална отбранителна стратегия и Преглед на глобалната позиция на силите, включително неотдавнашните съобщения за намаляване на американските сили в Румъния, няма да увеличат максимално влиянието на президента Тръмп. Тези противоречиви съобщения идват след съобщенията, че Министерството на отбраната забави военната помощ за Украйна по-рано тази година, ограничавайки сключването на сделки от страна на президента.

Някои политически назначения в Пентагона изглежда действат по свой собствен начин – не по този на президента, нито по този на републиканските лидери в Конгреса. Председателите на комисиите по въоръжените сили на Сената и Камарата на представителите, сенатор Роджър Уикър (републиканец от Мисисипи), и конгресменът Майк Роджърс (републиканец от Алабама), съответно отправиха остри критики към привидно неправомерните действия на политическите назначени в Пентагона. Тръмп назначава Пентагона, който трябва да се придържа към президентските приоритети за оптимизиране на американското влияние и насърчаване на мира чрез сила.

Към март 2025 г. в Европа има около 65 471 войници , което е по-малко от над 300 000 в края на Студената война. По-голямата част от войските са разположени в Германия, Италия и Обединеното кралство, с ограничено предно присъствие в Полша и Румъния, които граничат с Украйна.

Тръмп е в процес на оказване на засилен натиск върху Путин, като разширява енергийните санкции и обмисля изпращането на ракети „Томахоук“ с дълбоко поразяване в Украйна. Президентът Тръмп осигури жизненоважни икономически интереси на САЩ по цялото Черно море, от споразумения за минерали и ядрена енергия с Украйна до осигуряването на „ Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP) в Южен Кавказ, свързващ Азербайджан, Армения и Турция. Тази седмица той разшири и американските икономически и сигурностни интереси в Централна Азия и стана първият президент на САЩ, който посрещна лидери от всичките пет централноазиатски републики във Вашингтон.

Американските компании са ключови за разработването на румънски офшорни запаси от природен газ в Черно море. Тези резерви са само върхът на айсберга в сравнение с пълния обхват на офшорните резерви в Черно море в териториалните води на Украйна, България и Турция. Румънската военновъздушна база МК – една от най-големите в Европа – защитава разширяващите се американски икономически и охранителни интереси в региона, като по този начин укрепва позицията на Тръмп при договарянето на ключови сделки.

Румънците инвестираха над 2,5 милиарда евро в разширяването на базата за настаняване на американски и натовски войски. Техният принос е типичен пример за споделяне на тежестта в ерата на Тръмп. Изтеглянето на американските сили от базата в МК, докато президентът засилва натиска върху путинова Русия и разширява американските икономически интереси в Черно море, Кавказ и Централна Азия, е в противоречие с приоритетите на президента.

Прегледът на глобалната структура на силите, във връзка с действията на президента Тръмп, следва да даде приоритет на американската и съюзническата сигурност в критични области от интерес, като същевременно гарантира, че съюзниците покриват справедливия си дял от разходите. Изтеглянето на силите е ход назад, докато президентът Тръмп се движи напред. Напротив, трябва да се обърне специално внимание на увеличаването на ротационното разполагане на сили по източния фронт на Европа от Финландия, Балтика, Полша, Румъния и България за засилване на американската сигурност и просперитет.

Съединените щати са единствената нация в историята, която субсидира сигурността на своите съюзници, докато техните икономики се конкурират с нея на равни начала. Президентът Тръмп продължава тази изключителна традиция, като изрично признава този факт, а не като умишлено го игнорира.

Президентът Тръмп използва военното влияние на САЩ, за да осигури благоприятни търговски споразумения с европейските и индо-тихоокеанските партньори на Америка. Американското военно присъствие и ангажименти са от решаващо значение за търговските му сделки с Обединеното кралство, Европа, Япония, Южна Корея, Австралия и текущите преговори с Индия. Инвестициите на съюзниците в САЩ и обратно са най-ефективният и бърз начин за ускоряване на американската отбранителна индустриална база, способности и устойчивост.

Американското военно присъствие в Германия, Италия и Обединеното кралство е от решаващо значение за укрепване на двустранното военно производство, съвместните инвестиции и оперативната съвместимост, с положителен ефект върху по-широките двустранни икономически партньорства. Финландия, Полша и Румъния представляват най-големите и динамични европейски икономики и армии на Източния фронт, изправени срещу Русия. Трите балтийски държави компенсират липсата си по размер с упоритост и изобретателност. Няма по-добри американски военни и икономически партньори от тези шест държави.

Тръмп нямаше да може да осигури извънредни обещания за американски инвестиции от Япония и Южна Корея, ако не беше голямото присъствие на американски сили в двете страни. Споразумението AUKUS и разполагането на американски морски пехотинци са от решаващо значение за пренасочването на австралийските селскостопански, енергийни и минерални ресурси от захранването на китайски фабрики към тези на Америка и нейните съюзнически икономики.

Военното партньорство е основата на стратегическото сближаване между САЩ и Индия и зараждащото се партньорство между велики сили между най-големите демокрации в света. Страните от Четириъгълния съюз, плюс Южна Корея, са – точно както техните европейски колеги – незаменими партньори на САЩ в областта на отбраната в координацията на военното производство, съвместните инвестиции и оперативната съвместимост.

Американското военно присъствие е в основата на изключителното и незаменимо положение на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, от Филипините, Виетнам, Индонезия, Папуа Нова Гвинея до обширните тихоокеански острови, които са от решаващо значение за осигуряването на корабния трафик на САЩ към Азия.

За да се постигнат приоритетите на президента Тръмп, Прегледът на глобалната силова позиция в Пентагона следва да увеличи максимално американското влияние за осигуряване на икономически и военни споразумения както със съюзници, така и с врагове. Усилията на президента Тръмп за разширяване на американските икономически интереси и съпътстващите ги гаранции за сигурност сочат към по-голяма американска силова позиция за осигуряване на свободно и отворено Черно море и споразумението за търговия с нестопански продукти (TRIPP), с вероятно разширяване в Централна Азия. Подобни възможности изобилстват в Балтийско море, със засилено военно и икономическо сътрудничество между Финландия и Швеция като нови членове на НАТО.

Мирът чрез сила е целта

Президентът Тръмп, повече от своя предшественик, използва активно военното влияние на САЩ в преследването на мир в Европа, Африка, Северна и Южна Америка и Азия. Чест елемент в неговата мирна стратегия е предната позиция на американските сили. Американските сили в Европа предлагат най-добрата предна платформа за мирните усилия на президента Тръмп в Европа, Азия и Африка.

Повечето американски сили в Европа се състоят от Военновъздушните сили и Сухопътните сили. Приблизително две трети от корабите на ВМС на САЩ са разположени в Индо-Тихоокеанския регион, а регионът получава съответстващо и нарастващо внимание от страна на морската пехота на САЩ. Позицията на американските сили в Европа и Индо-Тихоокеанския регион е съобразена с изискванията на съответните театри на военните действия. Аргументът за изтегляне на сили от единия театър, за да се подкрепи другият, не е убедителен. Изтеглянето и от двата театра на военните действия , за да се укрепи вътрешната сигурност, е още по-малко убедително. Няма правдоподобни аргументи, че американската сигурност и нейните разширяващи се геостратегически ангажименти и интереси при президента Тръмп са по-добре обслужвани от изтеглянето на сили от Европа и Индо-Тихоокеанския регион.

Докато Пекин подкрепя войната на Москва, той също така се готви да използва украинската реконструкция като средство за постигане на икономическите си интереси в Европа.

Тръмп е самопровъзгласил се за мирен президент. Необяснимо е Пентагонът да пренебрегва влиянието си по време на няколко текущи мирни инициативи. Американските авиобази в Европа и произтичащият от това разширяващ се съюзнически флот от F-35 представляват бастиона на въздушната мощ и превъзходството срещу противници в цяла Европа и съседните региони. Те са не само върхът на копието в запазването на мира в Европа и съседните страни, но и осигуряват безопасни проходи за бомбардировачи от Щатите.

Цяло поколение от американската армия от 1989 г. насам е ограничено запознато с все по-активния европейски Източен фронт. По-големите ротации на силите около Сувалкския пролом в Полша и Фокшанския пролом в Румъния – вероятни географски райони за руски нахлувания – предлагат ценно обучение на американските сили, за да се запознаят с терена и тактиките и да подобрят оперативната съвместимост на съюзниците и бойния дух . Финландия предлага оптимално обучение за американските сили в почти арктически бойни действия. Румъния предлага безценно обучение в делтата на Дунав, в непосредствена близост до руските аванпостове, за защита на нарастващите американски интереси в Черно море.

Насърчаването на мира чрез сила – водещият външнополитически девиз на Тръмп – трябва да бъде основният прерогатив на Прегледа на глобалната позиция на силите на Пентагона. Плахият подход на президента Обама в Ирак и Сирия дестабилизира не само Западна Азия, но и Европа. Случайното изтегляне на президента Байдън от Афганистан – без да поддържа остатъчни сили във военновъздушната база Баграм – доведе до ненужна смърт на 13 американски войници и разпадане на афганистанската държава. Президентът Тръмп не желае да допуска подобни стратегически грешки по време на управлението си. Той все повече осъзнава заплахите за американските интереси и сигурност на далечните брегове, отколкото на родните. Оттеглянето на силите от региони с критични американски интереси не е в съответствие с инстинктите или приоритетите на Тръмп.

Тръмп често заявява, че Китай няма да посмее да атакува Тайван или че Русия не би нахлула в Украйна, камо ли да навреди на Съединените щати, по време на неговото управление. Способността на Съединените щати да поддържат устойчив мир с Китай, Русия, Иран и Северна Корея се допълва от присъствието на американски сили в близост до тях. Американските сили в Южна Корея, Япония и Филипините са от решаващо значение за поддържането на мира с Китай и Северна Корея. Същото важи и за американските сили в Европа, включително тези в полските равнини и по румънското Черно море, които поддържат мира с Русия и, в последния случай, контролират Иран.

Връзката между Китай и Русия, с Иран и Северна Корея като младши партньори, крие непримирими различия с интересите на САЩ в областта на сигурността и икономиката. Основната им цел е да прогонят влиянието и присъствието на САЩ от съседните си страни. В отговор президентът Тръмп настоява за разширяване на икономическите интереси на САЩ по цялата китайско-руска граница, от критични минерали и ядрена енергия в Украйна до споразумението за търговия и разпространение на ресурси (TRIPP) в Южен Кавказ, до по-голямо ангажиране, включително критични минерали и енергия с Централна Азия, до ангажиране на страните от АСЕАН и разрешаване на граничните спорове между Тайланд и Камбоджа.

Тръмп затегна енергийните санкции срещу Русия с цел да задуши големите ѝ пазари в Китай и Индия. Той направи спазването на руските енергийни санкции критичен компонент от търговското споразумение с Индия. Президентът Тръмп, на неотдавнашна среща с китайския премиер Си, отдели значително време на обсъждането на Украйна.

През втория мандат на Тръмп, неотложният стратегически контекст, който вдъхновява Прегледа на глобалната структура на силите на Пентагона, трябва да бъде насочен към противодействие на нарастващата връзка между Китай и Русия. Впечатляващите икономически набези на президента Тръмп в „задния двор“ на Китай и Русия трябва да бъдат съответно отразени в прегледа на структурата на силите на САЩ. Размишленията на Тръмп за повторно придобиване на военновъздушната база Баграм в Афганистан сочат инстинктивния му наклон напред в разполагането на американските сили.

Мирът чрез сила трябва да ръководи Националната отбранителна стратегия

Първите девет месеца на президента Тръмп показват ясна насока за бъдещата Национална отбранителна стратегия и Преглед на глобалната структура на силите на Пентагона. Първата година на Тръмп се гордее с един от най-активните и значими мандати сред последните президенти. Неговите действия в преследването на мир чрез сила, максимално използване на лостовете и разширяване на икономическото ангажиране в декларираните сфери на влияние на Китай и Русия предлагат план за приоритетите на Пентагона. Изолационизмът и изтеглянето на американските сили не са това. Пентагонът трябва да спре ранните си спънки, които изглеждат несинхронизирани с президентските действия, и да се превърне в надежден играч в екип.

Тръмп е реалист, а не идеолог. Той е завършен опортюнист, а не твърд доктринер. Пентагонът, в своите действия, изявления и стратегии, трябва да отразява реализма на президента за укрепване на американската сигурност, изправен пред нарастваща координация между стратегическите противници на Америка, Китай и Русия. Това налага укрепване на съюзите, а не отстъпване от тях.

Изолационизмът като водеща философия е неуместен за глобална сила с критични стратегически, икономически и интереси в областта на сигурността по целия свят, и особено в светлината на заплахата от засилена координация между решителни стратегически противници. Изолационизмът и отстъплението през двадесет и първи век са противоположни на това да направим Америка велика, просперираща или сигурна. Американците по природа са прагматични, а не идеологически настроени.

Съединените щати, от Войната за независимост през двете световни войни и Студената война, са се възползвали от тясното сътрудничество със своите европейски съюзници и партньори. Днес, един обновен НАТО и трансатлантическият алианс са в добра позиция да действат като укрепена основа за нова глава на мира, подкрепена от американската сила в цяла Европа и Индо-Тихоокеанския регион.

Европа е и ще остане водещ театър на американските икономически и отбранителни интереси. Президентът Тръмп засили ангажимента на НАТО и Европа към собствената сигурност, включително драстично съживяване на отбранителната индустрия. Той също така увеличи американските икономически интереси в Европа, Украйна, Черно море, Балканите и Транскаспийския регион.

Съединените щати трябва бързо да разширят своята отбранителна индустриална база и производствени възможности, за да запазят военното си предимство пред връзката Китай-Русия. Президентът Тръмп преговаря за по-големи европейски и индо-тихоокеански инвестиции в американската отбранителна индустриална база, а американската индустрия да отвърне със същото чрез растеж на европейската и индо-тихоокеанската отбранителна индустрии.

Американските войски в Европа, наброяващи 65 571 души, нямат почти никаква нужда за намаляване на теглото. Преместването на няколкостотин войници от Европа в Съединените щати не допринася особено за подобряване на сигурността нито в Индо-Тихоокеанския регион, нито в националната сигурност. Въпреки това, това носи непропорционално по-голяма символика по отношение на американския ангажимент, или липсата на такъв, към европейската сигурност и трансатлантическия съюз като цяло. Това представлява разточителна идеологическа забележка от страна на дребни бюрократи, когато президентът прави всичко възможно, за да увеличи американското влияние и лостове в региона както пред приятели, така и пред врагове.

Румъния и Черноморският регион може да се считат за онзи ъгъл на Европа, където е необходима засилена американска военна позиция, за да се наложи бъдещо мирно споразумение за Украйна и да се защитят американските икономически интереси в румънските офшорни находища на природен газ, украинските минерали и развитието на ядрената енергетика, както и в целия Кавказ и Централна Азия.

Новото румънско правителство е склонно да задълбочи съюза между САЩ и Румъния чрез всеобхватно икономическо и военно споразумение, което би могло да достигне 200 милиарда долара . Според повечето оценки, бойният екип на 101-ва въздушнодесантна дивизия вероятно ще допринесе за по-голяма американска сигурност и просперитет, докато се ротира в базата MK в Румъния, отколкото в Кентъки.

Американските интереси и сигурност в началото на двадесет и първи век са най-добре обслужвани, когато силите им са позиционирани така, че да гарантират мир чрез сила и мощно влияние. Само това може да неутрализира връзката между Китай и Русия чрез укрепване на американските съюзи в Европа и Индо-Тихоокеанския регион. Президентът Тръмп и републиканските лидери в Конгреса разбират. Бюрократите от Пентагона трябва да играят по правилата или да отстъпят място.