Венецуела обяви мобилизация заради приближаването на самолетоносач на САЩ

Самолетоносачът USS Gerald R. Ford навлезе във води близо до Латинска Америка, което накара Венецуела да приведе в бойна готовност целия си военен арсенал, тъй като струпването на военноморски сили на САЩ подхранва спекулациите, че администрацията на Тръмп възнамерява драстично да ескалира смъртоносната си кампания за борба с наркотиците там, пише WP.

„Форд“ и трите му придружаващи военни кораба пристигнаха в региона във вторник, съобщиха от ВМС в прессъобщение . Корабите все още не бяха в Карибско море, но бяха преминали под юрисдикцията на Южното командване на САЩ - обширна зона , която включва част от Атлантическия океан и маршрути за контрабанда на наркотици в Тихия океан, използвани от картели, базирани в Колумбия и съседен Еквадор.

Развитието, макар и прогнозирано преди седмици , изглеждаше със сигурност да задълбочи чувството на безпокойство, изпитвано в някои кътчета на Конгреса, откакто президентът Доналд Тръмп започна да размишлява за потенциална смяна на режима във Венецуела. Миналата седмица служители на администрацията, надяващи се да отменят двупартийното законодателство, насочено към ограничаване на способността на президента да използва военна сила там, заявиха пред законодателите, че не се провежда активна подготовка за подобна атака - декларация, която убеди достатъчно републиканци да гласуват против мярката.

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес заяви във вторник, че Венецуела се готви да въведе максимално ниво на готовност на фона на нарастващото напрежение със САЩ.

Падрино заяви по националната телевизия, че лидерът на Венецуела Николас Мадуро е наредил масово разполагане на войници - „почти 200 000“, каза той - като част от специалната операция.

Експерти казват, че широтата на огневата мощ, присъща на ударна група на самолетоносачи – „Форд“ обикновено пътува с десетки изтребители и набор от други смъртоносни възможности – би изглеждала прекомерна за вида удари, които американските сили са извършили по предполагаеми кораби за превоз на наркотици от началото на септември.

Самолетоносачите са стратегически активи и Съединените щати използват своя флот от 11 самолета – много от които са в планов ремонт и не са на разположение за плаване в даден момент – за проектиране на сила и възпиране в своите най-важни задачи за сигурност, по-специално за противодействие на Китай в Индо-Тихоокеанския регион и поддържане на възпиращо присъствие в Близкия изток, каза Марк Кансиан, старши съветник по отбраната в Центъра за стратегически и международни изследвания.

„Форд“, който е най-големият и модерен самолетоносач на ВМС, има 4000 моряци на борда.

Той е придружен от разрушителите USS Bainbridge, USS Mahan и USS Winston S. Churchill. Анализаторът Кансиан каза, че експлоатацията на самолетоносач може да струва до 8,4 милиона долара на ден.

Пристигането на ударната група на самолетоносачите увеличава броя на американските войски в региона до около 15 000, включително персонал, разпределен в около дузина военни кораби, и подкрепления, изпратени през последните седмици в американски бази в Пуерто Рико - зашеметяващо военно присъствие в регион, който исторически е виждал само един или два кораба на ВМС, подпомагащи бреговата охрана на САЩ при рутинни мисии за борба с наркотиците, които обикновено са завършвали със задържане и съдебно преследване на заподозрените.

В драматично отклонение от прецедента, Тръмп преобърна този подход. Неговата администрация разпореди убийството на най-малко 75 души в кампания, която той и други твърдят, че е необходима за спиране на потока от незаконни наркотици, предназначени за Съединените щати.

Експерти по военно право твърдят, че подходът на администрацията на Тръмп е незаконен, тъй като малките плавателни съдове, които са обект на атаки, превозват цивилни, за които се твърди, че са замесени в търговска продажба на наркотици, а не във въоръжени действия срещу САЩ или техните граждани.

Във вторник колумбийският президент Густаво Петро заяви, че отменя споделянето на разузнавателна информация със Съединените щати, докато ударите по лодките продължават, което нанесе сериозен удар върху операциите за борба с наркотиците на администрацията на Тръмп в региона.

„На всички нива на правоприлагащите органи е наредено да преустановят комуникациите и други споразумения с американските служби за сигурност“, написа Петро в социалните мрежи. „Тази мярка ще остане в сила, докато продължат ракетните атаки срещу лодки в Карибите. Борбата с наркотиците трябва да бъде подчинена на човешките права на карибския народ.“

През септември представителят Грегъри Мийкс, водещ демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите, написа писмо до Тръмп, с което го призова да поддържа сътрудничеството между САЩ и Колумбия. В писмото Мийкс отбеляза, че между януари 2024 г. и юни тази година около 85% от всички разузнавателни данни, използвани от Съвместната междуведомствена работна група „Юг“ – която е разположена във Флорида и си партнира с други държави за намаляване на незаконната търговия с наркотици – са с произход от Колумбия.

19-те военни удара, разкрити от администрацията на Тръмп, са унищожили малки моторници в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Президентът обаче говори публично за разширяване на кампанията, за да включва цели на сушата.

Тръмп е особено привързан към Венецуела и Мадуро, обвинявайки го, че изпраща жестоки престъпници и наркотици в САЩ – и подхранвайки спекулациите, че възнамерява насилствено да отстрани Мадуро от власт.Икона на изкуствен интелект

Демократите, ужасени от продължаващите убийства, настояваха безуспешно Конгресът да утвърди правомощията си за обявяване на война. Отделни законодателни инициативи в Сената – едната насочена към спиране на ударите с лодки , а другата – към блокиране на Тръмп от започване на война във Венецуела – бяха отхвърлени от мнозинството републиканци.

Докато сенаторите се подготвяха за гласуването миналата седмица по мярката, насочена към Венецуела, служители на администрацията предприеха съгласуван натиск да успокоят потенциални дезертьори от Републиканската партия, като отхвърлиха многократните заплахи на Тръмп за ескалация и споделиха с тях повече подробности за агресивните си дейности за нарушаване на търговията с наркотици в Латинска Америка.