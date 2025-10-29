Песков: Проблемите на Венецуела трябва да бъдат решени въз основа на международното право

Русия уважава суверенитета на Венецуела и смята, че всички въпроси около страната трябва да се решават въз основа на международното право. Това подчерта прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, коментирайки концентрацията на американски войски в Карибския басейн, предава ТАСС.

„Венецуела е суверенна държава и във всеки случай ние изхождаме от предпоставката, че всичко, което се случва около Венецуела, трябва да се случва в съответствие с духа и буквата на международното право“, заяви още Песков.

„Венецуелският въпрос не е бил повдиган по време на руско-американските контакти през последните месеци. Този ​​въпрос не беше обсъждан по никакъв начин и не беше включен в дневния ред“, каза Песков.