Украинците си правят татуировки, за да облекчат мъката от войната

Когато Наталия Липей завързва ръкава си, 66-годишната украинска пенсионерка разкрива цветна татуировка: крилат меч, символизиращ десантно-щурмовото подразделение, в което е служил синът ѝ Виктор, преди да бъде убит през 2022 г. в битка срещу руските сили, пише Ройтерс.

„Имах чувството, че когато го получа, детето ми винаги ще бъде там“, каза тя, придърпвайки предмишницата си по-близо. „То нямаше да е в рая, където е сега, а близо до мен.“

Украинци като Липей са се обърнали към татуировките като начин да излекуват дълбоките емоционални рани от войната, отбелязвайки падналите си близки или изгубените си домове чрез ярки образи, думи или символи.

Боевете бушуват от близо четири години,

убивайки стотици хиляди и опустошавайки огромни територии. Няма край на конфликта, тъй като Русия напредва на бойното поле и атакува украински градове с ракети и дронове.

За 31-годишната Елона Лелеко, чието село в Южна Украйна остава окупирано от руските сили, татуираните на ръката ѝ координати на дома ѝ са силно напомняне за живота, който е оставила зад гърба си.

Преди да си направи татуировката, тя каза, че е страдала от кошмари. Кошмарите оттогава са изчезнали.

Най-големият конфликт в Европа след Втората световна война принуди безброй украинци да се справят със сложни травми,

за които няма лесни решения.

35-годишната жителка на Киев, Таиса Кривовяз, чийто приятел беше убит миналата година в сраженията в Източна Украйна, намери утеха в татуирането на смислени фрази по тялото си: „Под крилете на ангел“ на украински под сърцето си и „Аз съм силен“ на английски на китката си.

И двете символизират чувството за подкрепа, което тя е почувствала от падналия командир на ротата, който преди смъртта си я е увещавал да не плаче, ако той бъде убит.