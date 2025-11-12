Кучето, което не лае: Появиха се нови имейли на Епстийн за Тръмп

Нови имейли, изпратени лично от Джефри Епстийн, в които се съдържа името на Доналд Тръмп, бяха показани днес от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите.. Той споменава американския президент многократно през последните 15 години

Имейлите до дългогодишната сътрудничка на Епстийн Гислейн Максуел, която беше осъдена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация след смъртта на Епстийн, и до автора Майкъл Уолф включват разговори, в които Епстийн твърди, че Тръмп е прекарал значително време с жена, която демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите описват като жертва на трафика на хора с цел сексуална експлоатация от страна на Епстийн. Имейлите включват и съобщение, в което магнатът твърди, че Тръмп е „знаел за момичетата“ – очевидно във връзка с твърдението на Тръмп, че е изгонил Епстийн от клуба си в Мар-а-Лаго за това, че е откраднал млади жени, които са работили там, според новопубликуваните имейли.

Имейлите бяха публикувани в сряда от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, които са ги получили, след като по-рано тази година изискаха информация за наследството на Епстийн. Тръмп не е получил или изпратил нито едно от съобщенията, които до голяма степен предшестват времето му като президент, и не е обвинен в никакви престъпления, свързани с Епстийн или Максуел, пишат от CNN.

В един имейл от 2 април 2011 г., който CNN е прегледал независимо, Епстийн е изпратил имейл до Максуел:

„Искам да разбереш, че кучето, което не е лаело, е Тръмп... (ИЗТРИТО) прекарах часове в дома ми с него... никога не е бил споменаван. Полицейски шеф. И т.н. На 75% съм сигурен.“

Максуел е отговорила: „Мислех за това...“

Контекстът на съобщението не е ясен веднага. Около три години по-рано, през юни 2008 г., Епстийн е осъден на 18 месеца в затвор с минимална сигурност, след като се е признал за виновен по обвиненията на щата в склоняване към проституция на непълнолетно лице под 18-годишна възраст. Той е освободен от затвора през юли 2009 г., след като е излежал само 13 месеца. Години по-късно споразумението му за признаване на вината е подложено на медийно внимание, включително от Miami Herald, и е подложено на широка критика като твърде снизходително.

Максуел е казала на заместник-главния прокурор Тод Бланш в интервю по-рано тази година, че „никога не е виждала президента в каквато и да е неподходяща обстановка по какъвто и да е начин“ и че не си спомня някога да е виждала Тръмп в къщата на Епстийн. Тя е казала, че е била свидетел на двамата мъже заедно в социални ситуации.

„Президентът никога не се е държал неподходящо с никого“, каза Максуел. „В моментите, когато бях с него, той беше джентълмен във всяко отношение.“

Името на лицето, посочено от Епстийн в имейла му, е било редактирано от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, които получиха транш от 23 000 документа от неговото наследство, за да защитят самоличността ѝ. CNN не успя да определи кое е лицето.

Тръмп и Епстийн, епизод пореден

Връзката на Тръмп с Епстийн е подложена на щателен контрол на фона на политическа буря във Вашингтон относно това дали и кога федералното правителство ще публикува досиетата си за покойния трафикант на сексуални услуги, починал в затвора през 2019 г. Спорът се разгорещи по-рано тази година, когато Министерството на правосъдието на Тръмп заяви, че поддържа предишното си заключение, че Епстийн е починал от самоубийство, и че не планира да предоставя повече информация по случая.

Това предизвика протест в Конгреса и сред някои членове на собствената база на Тръмп в MAGA и вдъхна живот на усилията за извличане на нова информация. Комисията по надзор на Камарата на представителите успешно поиска материали от наследството му, а в Конгреса се предприемат отделни усилия за налагане на гласуване за принудително публикуване на още досиета от правителството на САЩ. Това усилие ще получи критичен, 218-и поддръжник, когато конгресменката Аделита Грихалва положи клетва в сряда.

Последното съобщение включва и имейли между Епщайн и Уолф, включително един от януари 2019 г. по време на първия мандат на Тръмп и около седем месеца преди Епщайн да се самоубие в затвора. Според имейла, прегледан от CNN, Епстийн е писал на Уолф, очевидно, за да отговори на твърдението на Тръмп, че е помолил Епстийн да се откаже от членството си в президентския клуб Мар-а-Лаго.

„Тръмп каза, че ме е помолил да подам оставка“, пише Епстийн, добавяйки, „никога не съм бил член... разбира се, че е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гислейн да спре.“

Белият дом заяви, че Тръмп е забранил на Епстийн да влиза в клуба си Мар-а-Лаго, „защото е извратен“, а самият Тръмп е казал, че Епстийн е „откраднал“ млади жени, които са работили в спа центъра Мар-а-Лаго, като е обяснил защо връзката им е приключила. В интервюто си с Бланш Максуел отрече да е набирала хора в Мар-а-Лаго.

Връзката на Тръмп с Епстийн отдавна е публична, въпреки че президентът на САЩ отрече всякакви нарушения. Той заведе дело за клевета срещу издателя на Wall Street Journal и репортери, които написаха статия за колекция от писма, подарени на Епстийн за 50-ия му рожден ден през 2003 г., включително бележка с името на Тръмп и силует на гола жена.

В трети имейл, публикуван от Комисията по надзор и видян от CNN в сряда, Уолф - който публикува книга за Западното крило на Тръмп през 2018 г. - пише на Епстийн с тема „предупреждение“ на 15 декември 2015 г. Това е денят на първичния дебат на републиканците в CNN, но в преписа не се споменава за Епстийн.

„Чувам, че CNN планира да попита Тръмп тази вечер за връзката му с вас - или в ефир, или в след това в схватката“, съобщава Уолф, който е писал на Епстийн.

Според имейла, Епстийн е отговорил:

„Ако успеем да му изготвим отговор, какъв според вас трябва да бъде той?“

Уолф отговаря:

„Мисля, че трябва да го оставите да се обеси. Ако каже, че не е бил в самолета или в къщата, това ви дава ценна пиар и политическа валута. Можете да го обесите по начин, който потенциално генерира положителна полза за вас, или, ако наистина изглежда, че може да спечели, можете да го спасите, генерирайки дълг. Разбира се, възможно е, когато го попитат, той да каже, че Джефри е страхотен човек, че е сключил сурова сделка и е жертва на политическа коректност, която трябва да бъде забранена в режим на Тръмп.“

Уолф публично е посочил, че е интервюирал Епстийн, а The Daily Beast съобщи, че е получил записи, в които Епстийн говори подробно с автора за Тръмп и твърди, че двамата са близки приятели.

Лагерът на Тръмп е нарекъл записите „фалшиви клевети“, според Daily Beast.