Преговорите със САЩ не са в интерес на Техеран, заяви аятолах Али Хаменей

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че преговорите със САЩ не са в интерес на Техеран и ще се окажат в "задънена улица", предаде Ройтерс.

В предварително записано видео изявление Хаменей каза освен това, че Иран няма да "се поддава на натиск" относно обогатяването на уран. Той потвърди дългогодишната официална позиция на Техеран, че страната му не се нуждае от ядрени оръжия и няма намерение да ги произвежда.

Хаменей направи това изказване, докато иранският президент Масуд Пезешкиан пътуше към Ню Йорк за участие в сесията на Общото събрание на ООН, отбелязва Асошиейтед прес. Коментарът му вероятно ще ограничи срещите на Пезешкиан и ще попречи на всякакви негови контакти с представители на САЩ.

Хаменей направи обръщение, излъчено по иранската държавна телевизия, след като иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с няколко свои европейски колеги, опитващи се да спрат повторното налагане на санкции заради ядрената програма на Техеран, които вероятно ще бъдат възобновени в неделя. (БТА)