Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обърна внимание на терористичните атаки, извършени от киевския режим срещу гражданска енергийна инфраструктура, включително Каспийския тръбопроводен консорциум (КТР).

„Тук също виждаме подривна дейност, буквално терористични атаки от страна на киевския режим върху мирна енергийна инфраструктура, между другото, с международно участие. Това е международният проект CPC, съвместно международно начинание“, каза Песков, цитиран от ТАСС.

През 2025 г. украинската страна многократно атакува обекти на КПК, използвайки безпилотни летателни апарати. Министерството на външните работи на Казахстан съобщи, че Астана е предала на Киев опасенията си относно тези атаки.

По думите на Песков, Русия остава отворена за преговори с Украйна,

но не може да го направи сама, когато Киев не желае да преговаря.

„Оставаме отворени за преговорния процес, за неговото продължаване“, подчерта Песков. „Но е невъзможно да го проведем сами, в ситуация, в която киевският режим не иска да говори за нищо и не иска да отговаря на поставените въпроси.“