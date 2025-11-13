Националното събрание на Франция каза "стоп" на пенсионната реформа

Националното събрание на Франция одобри днес с голямо мнозинство преустановяването на непопулярната пенсионна реформа от 2023 г., емблематична за втория мандат на президента Еманюел Макрон, предаде АФП.

Мярката беше одобрена с 255 гласа "за" срещу 146 "против", с мажоритарната подкрепа на социалистите, "Еколозите" и крайнодесния "Национален сбор", като депутатите от партията на президента "Ренесанс" се въздържаха от гласуването. Радикалната лява партия "Непокорна Франция" и комунистите гласуваха "против", определяйки спирането на реформата като забавяне в прилагането ѝ.

Тази реформа, която постепенно повишава възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години, предизвика масови протести, преди да бъде приета с големи трудности и да се превърне в ключова тема за опозицията.

Законът преустановява постепенното увеличение на възрастта за пенсиониране към 64 години до януари 2028 г.,

както и планираното увеличение на броя на тримесечията за задължителни вноски.

По-конкретно поколението, родено през 1964 г., ще се пенсионира на 62 години и 9 месеца (както предишното) вместо на 63 години, както беше предвидено в реформата. Тези осигурени лица ще се пенсионират със 170 тримесечия на вноски вместо със 171.

Спирането на реформата, както и разширяването на категориите от населението, ще струва на страната 300 милиона евро през 2026 г. и 1,9 милиарда евро през 2027 година.

Франция в момента има най-високия държавен дефицит сред страните от еврозоната, най-големия държавен дълг по обем - близо 3,5 трилиона евро и третия най-голям в еврозоната като процент от брутния вътрешен продукт след Гърция и Италия. /БТА