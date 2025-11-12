IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул

Последната среща между делегациите в Турция беше през юли

12.11.2025 | 13:24 ч.
Русия е готова да възобнови мирните преговори с Украйна в Истанбул, заяви руската държавна информационна агенция ТАСС, цитирайки служител на външното министерство.

Последните разговори между двете страни в турския град се проведоха на 23 юли, припомня агенция Ройтерс. ТАСС цитира служителя Алексей Полишчук, който е казал, че турските представители многократно са настоявали за възобновяване на мирните преговори.

"Руският отбор е готов за това, топката е в украинското поле“, метафорично се изказа служителят на руската администрация.

Украйна отхвърля твърденията на Кремъл, че е виновна за застоя в мирния процес, тъй като войната наближава края на четвъртата си година.

На срещата на 23 юли, която продължи само 40 минути, украинската страна предложи среща през август между президента Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин. Впоследствие Кремъл заяви, че Путин е готов да се срещне със Зеленски, но само в Москва - условие, което беше отхвърлено от Киев.

