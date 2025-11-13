Цените на месото шокират гърците, гонят 20 евро за килограм

Гърците си позволяват не повече от два пъти на месец да купуват месо поради високите цени, показва проучване на Агенцията на потребителите. Цените са шокиращи, казват гърците пред медиите и подминават щандовете с месо, предаде кореспондентът на БНР.

Говеждото месо днес се продава за 17 евро килограма, като цената е с 4 евро по-скъпа от миналата година. Тенденцията е до достигне 20 евро за килограм по празниците.

Цената на овнешкото месо на едро достигна 10 евро за килограм, докато миналата година беше 7 евро. В магазините килограм се продава за 16 евро.

Овнешките ребра през това лято се продаваха за 9 евро, а сега са на щандовете с цена 13 евро за килограм.

Според животновъдите цените ще продължават да се покачват поради щетите от шарката и други заболявания по животните.

В резултат на тези цени се покачиха всички месни храни, предлагани в ресторантите. Дори сандвичите гирос от средна цена 2,30 евро вече са от 5,5 евро и нагоре.

Властите проверяват кланици и месарски магазини след информация, че внесено от България и Румъния месо се продава като местно производство при много високи цени.

Опозицията за пореден път обвини правителството, че не успява да се справи с покачване на цените на хранителните стоки.