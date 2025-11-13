IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Цените на месото шокират гърците, гонят 20 евро за килограм

Дори сандвичите гирос от средна цена 2,30 евро вече са от 5,5 евро и нагоре

13.11.2025 | 12:25 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Гърците си позволяват не повече от два пъти на месец да купуват месо поради високите цени, показва проучване на Агенцията на потребителите. Цените са шокиращи, казват гърците пред медиите и подминават щандовете с месо, предаде кореспондентът на БНР.

Говеждото месо днес се продава за 17 евро килограма, като цената е с 4 евро по-скъпа от миналата година. Тенденцията е до достигне 20 евро за килограм по празниците.

Цената на овнешкото месо на едро достигна 10 евро за килограм, докато миналата година беше 7 евро. В магазините килограм се продава за 16 евро.

Овнешките ребра през това лято се продаваха за 9 евро, а сега са на щандовете с цена 13 евро за килограм.

Според животновъдите цените ще продължават да се покачват поради щетите от шарката и други заболявания по животните.

В резултат на тези цени се покачиха всички месни храни, предлагани в ресторантите. Дори сандвичите гирос от средна цена 2,30 евро вече са от 5,5 евро и нагоре.

Властите проверяват кланици и месарски магазини след информация, че внесено от България и Румъния месо се продава като местно производство при много високи цени.

Опозицията за пореден път обвини правителството, че не успява да се справи с покачване на цените на хранителните стоки.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

цени месо Гърия
