Пета за годината чернодробна трансплантация извършиха във ВМА

Донорът и реципиентът са мъже на 45 и 38 години

13.11.2025 | 12:33 ч. 2
Снимка: ВМА

Специалисти от Военномедицинската академия (ВМА) извършиха пета за годината чернодробна трансплантация.

Донорът и реципиентът са мъже – съответно на 45 и 38 години.

„Операцията продължи стандартно като време – близо 6 часа, като приключихме около 02:00 часа след полунощ. В момента пациентът е в стабилизирано състояние“, каза ръководителят на трансплантационния екип проф. Васил Михайлов. Съвместно с проф. Ивелин Такоров те извършиха сложната интервенция.

До нея се стигна след донорска ситуация в МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище. Експлантацията на черния дроб бе направена от екип, ръководен от д-р Радослав Костадинов.

Ръководството на Академията изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.

Признателност изказват и за професионализма на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, както и към ИА „Медицински надзор“ и д-р Алексей Лещански, координатор по донорство в панагюрската болница, и дежурния екип на лечебното заведение за перфектната организация и успешното реализиране на петата от началото на годината във ВМА чернодробна трансплантация.

