Проверки и глоби за собствениците на имоти в Airbnb в Гърция

Собствениците и управителите на имоти от типа Airbnb имат срок до 28 февруари да финализират данните си за наеми и доходи за 2025 г. в "Регистъра на имотите за краткосрочно настаняване" на Независимата агенция за публични приходи (AADE).

Въз основа на тези данни ще се изчисли облагаемият доход и данъкът, който ще платят тази година за сумите, които са спечелили през предходната година, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

В рамките на следващите три дни данъкоплатците са поканени да:

Проверят точността на данните, с които разполага AADE, относно имотите и доходите от предходната година. Да коригират всички грешки или пропуски.

Без глоба и без промяна на регистрационния номер на имота (PRN), те могат да коригират неправилни записи и да променят информация (други бенефициенти на доходи, проценти на доходите и др.), докато ако има повече бенефициенти, те трябва да разделят дохода въз основа на съответните проценти.

Доходите от краткосрочни наеми ще се показват предварително попълнени във формуляр E2 на данъчната декларация. Те обаче няма да бъдат "заключени", което ще позволи на данъкоплатците да се намесят в специфичните кодове преди окончателното подаване.

Експлозивният растеж на пазара на краткосрочни наеми, с приходи, достигащи 1 милиард евро годишно, изведе сектора на преден план в данъчните ревизии.

AADE извършва обширни електронни проверки на наемите всяка година с цел идентифициране на скрити доходи.

Планираните от AADE пресечни точки ще бъдат направени с данните, изпратени от платформите (Airbnb, Booking.com и VRBO).

В случаите, когато се установи, че имотите не са декларирани в "Регистъра на имотите за краткосрочно пребиваване" или са публикувани на цифрови платформи без видимо обозначение на регистрационния номер на имота за краткосрочно пребиваване (S.R.I.), знака за специални операции (S.S.L.) или уникалния номер за уведомление (UNN), данъкоплатците са изправени пред големи глоби.

Липса на регистрация: Налага се независима глоба годишно, равна на 50% от брутния доход за данъчната година на нарушението, с минимален лимит от 5000 евро.

При повторно нарушение в рамките на една година от издаването на изпълнителния акт, глобата се удвоява.

Неподаване или неточна декларация за краткосрочно пребиваване: Глобата е равна на двойния размер на наема, както е показано на дигиталната платформа.

Закъсняла декларация: Налага се независима административна глоба от 100 евро.

На "Управителя" се налагат глоби. Ако не е видно, че е поднаемател или трето лице, тогава санкцията се налага на собственика или ползвателя на имота.

Как се облагат доходите от краткосрочни наеми?

Данъкът върху доходите от краткосрочни наеми достига до 45%, в зависимост от размера на дохода:

До 12 000 евро: 15%

От 12 001 до 35 000 евро: 35%

Над 35 001 евро: 45%

От 1 януари 2026 г. се прилага новата, по-благоприятна данъчна скала за доходи от наем, с междинна ставка от 25% за наеми от 12 001 до 24 000 евро (вместо 35%).