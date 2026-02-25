IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Дик Адвокаат прекрати треньорската си кариера

Популярният нидерландски специалист е взел решението, за да бъде близо до дъщеря си

25.02.2026 | 13:58 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Популярният нидерландски специалист Дик Адвокаат е взел решение да прекрати треньорската си кариера. Това съобщи асистентът на Адвокаат - Кор Пот.

Адвокаат за последно ръководи  националния отбор на Кюрасао, но в началото на седмицата обяви, че се оттегля от поста по семейни причини.

Той каза, че е взел решението, за да бъде близо до дъщеря си, която има здравословни проблеми.

„Поради семейни проблеми Дик незабавно прекрати кариерата си. Аз направих същото. Започнахме заедно и си тръгваме заедно“, каза Пот.

78-годишният Адвокаат е треньор на националния отбор на Кюрасао от януари 2024 година и класира отбора за Световното първенство за първи път в историята.

В треньорската си кариера Адвокаат е водил още националните отбори на Нидерландия, Русия, Белгия, Сърбия, Република Корея и Ирак, а също така е ръководил нидерландските клубове ПСВ, АЗ Алкмаар, Утрехт, Фейенорд, турския Фенербахче и шотландския Рейнджърс, руския Зенит и др.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дик Адвокаат треньорска кариера
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem