Дик Адвокаат прекрати треньорската си кариера

Популярният нидерландски специалист Дик Адвокаат е взел решение да прекрати треньорската си кариера. Това съобщи асистентът на Адвокаат - Кор Пот.

Адвокаат за последно ръководи националния отбор на Кюрасао, но в началото на седмицата обяви, че се оттегля от поста по семейни причини.

Той каза, че е взел решението, за да бъде близо до дъщеря си, която има здравословни проблеми.

„Поради семейни проблеми Дик незабавно прекрати кариерата си. Аз направих същото. Започнахме заедно и си тръгваме заедно“, каза Пот.

78-годишният Адвокаат е треньор на националния отбор на Кюрасао от януари 2024 година и класира отбора за Световното първенство за първи път в историята.

В треньорската си кариера Адвокаат е водил още националните отбори на Нидерландия, Русия, Белгия, Сърбия, Република Корея и Ирак, а също така е ръководил нидерландските клубове ПСВ, АЗ Алкмаар, Утрехт, Фейенорд, турския Фенербахче и шотландския Рейнджърс, руския Зенит и др.

(БТА)