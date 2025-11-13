Сирски: Покровск не е обкръжен, но остава основната цел на Русия

Русия не е поела контрол над Покровск, но районът остава основният офанзивен фокус на Русия, с най-голям брой ежедневни нападения и значителна концентрация на руски сили, заяви главнокомандващият на Украйна Олександър Сирски.

Главнокомандващият добави, че наскоро е пътувал до сектора, за да оцени напредъка на по-ранните задачи и да координира по-нататъшни действия с местните командири.

"Няма разговори за руски контрол над град Покровск или за оперативно обкръжение на групировката на Силите за отбрана на Украйна“, каза Сирски в публикация в Telegram, цитирана от Kyiv Independent.

"Стабилизирането на ситуацията зависи до голяма степен от ефективната координация между командните органи и подразделенията, действащи в района“, каза той, добавяйки, че Москва също се опитва да използва трудните и мъгливи метеорологични условия, за да продължи напред.

Покровск, с население от около 60 хиляди души преди войната, е ключова цел за Русия през последните месеци. От това лято руски разузнавателни и саботажни групи влизат в града, но досега не успяват да го превземат.

Съобщава се, че украинските сили продължават да държат логистични маршрути, да установяват допълнителни линии за доставки и да осигуряват евакуацията на ранени войници. Сирски добавя, че боевете с руски малки щурмови пехотни групи продължават както в подстъпите към града, така и в градската зона.

"Военнослужещите от Силите за отбрана на Украйна правят всичко възможно, за да предотвратят движението и окопаването на врага“, каза Сирски.

Операции по търсене и удари продължават и в съседното направление Очеретине. Сирски заяви, че през последните седем дни украинските сили са разчистили 7,4 квадратни километра от района на Покровск от руски саботажни и разузнавателни групи.

Пътните и железопътните връзки на Покровск го правят една от ключовите логистични точки в Източна Украйна. Превземането му би дало възможност на Русия да навлезе по-навътре в Донецка област, която Кремъл се стреми да окупира напълно от началото на войната си срещу Украйна през 2014 г.

Руските войски вече са обградили Покровск от три страни, оставяйки само около 15-километров коридор за украинските сили, за да докарат подкрепления и провизии, според украинската група за наблюдение на бойното поле с отворен код DeepState.

Според украинския президент Володимир Зеленски Русия превъзхожда украинските войски осем към едно в офанзивата им за превземане на Покровск.