Илон Мъск прогнозира преструктуриране на американската икономика заради AI

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск вярва, че опитите на компанията му в областта на хуманоидната роботика и по-широките технологични разработки биха могли да доведат до драстично преструктуриране на американската и световната икономика.

На неотдавнашното събрание на акционерите на компанията, Мъск заяви, че роботът Optimus на Tesla може да се превърне в "най-големия продукт на всички времена“ и че новите възможности, които предлага, "всъщност ще премахнат бедността“.

Дни по-рано по време на участие в подкаста на Джо Роган, Мъск каза, че напредъкът в роботиката и изкуствения интелект може да доведе до подобрена форма на универсален базов доход (UBI), при който "всеки може да има всякакви продукти или услуги, които иска“.

Ентусиазмът на Мъск за автоматизация и обещанието за изкуствен интелект, идващи в момент, когато Tesla се готви за масово производство на своя хуманоиден робот, бяха споделени от някои бизнес лидери в Съединените щати. Личности, като съоснователя на Microsoft Бил Гейтс и главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, предсказаха положителни промени в глобалните условия на труд и живот.

Това обаче е съпроводено с опасения, че изкуственият интелект може да преобърне американската работна сила, като някои разглеждат новите форми на мрежи за социална сигурност, като например UBI, като необходимост, а не лукс, предвид широко разпространеното заличаване на работни места, до което може да доведе приемането на изкуствен интелект, пише Newsweek.

Роботът Optimus

По време на срещата миналата седмица, на която акционерите одобриха пакет от 1 трилион долара за Мъск, бившият ръководител на DOGE прогнозира, че в крайна сметка може да има "десетки милиарди“ роботи Optimus на компанията в обращение по целия свят.

Мъск рекламира възможностите на Optimus, заявявайки, че той ще може да извършва операции "по-добре от най-добрия човешки хирург“ и може да бъде използван за предотвратяване на "бъдещи престъпления“, като същевременно нарича робота "нещо като безкраен паричен бъг“.

Мъск прогнозира, че изкуственият интелект и масовото приемане на роботи като Optimus ще бъдат положително развитие, правейки работата "незадължителна“ за мнозина, като елиминират нуждата от човешки труд.

"Ще имате роботи плюс изкуствен интелект и ще имаме, в един благоприятен сценарий, всеобщ висок доход – не просто всеобщ базов доход – всеобщ висок доход". прогнозира Мъск.

Милиардерът не е единственият технологичен лидер, който предполага, че изкуственият интелект е довел до сериозно обмисляне на идеята за базов доход. Предприемачът и бивш кандидат за президент Андрю Янг, който за кратко беше свързан с Американската партия на Мъск, се смята за основен поддръжник на идеята в САЩ и каза пред Newsweek, че все още я вижда като нещо, което ще изглежда все по-подходящо, ако "милиони американци бъдат заменени и изместени от изкуствен интелект“.

"Нещата наистина стават доста шантави от икономическа гледна точка, защото в определен момент, с изкуствен интелект и роботика, всъщност можете да увеличите световната икономика 10 или може би 100 пъти. Няма очевидна граница. Така че, Optimus е нещо като безкраен паричен проблем. И може би дори няма да има пари в бъдеще. Парите може да се измерват по отношение на мощност, например колко енергия можете да постигнете от електрическа гледна точка", каза още Мъск.