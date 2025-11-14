Българска следа при пожар в ресторант в Инсбрук

Австрийските власти, разследващи пожар в традиционен ресторант в центъра на тиролския град Инсбрук в началото на юни, са открили българска следа в престъплението чрез сравняване на ДНК проби.

Тридесет и седем годишен българин, наемател на заведението, е платил на друг мъж, също българин, да го подпали. Наемателят „е обвинен от предполагаемия подпалвач“, каза говорител на австрийската прокуратура пред електронното издание на „Tиролер тагесцайтунг“ и потвърди това пред новинарската агенция АПА.

Наемателят и българинът, който го обвинява, се намират в предварителния арест в Инсбрук, а трети заподозрян в участие се намира в България по друго наказателно обвинение. Според адвоката му обаче той се чувства измамен.

Бившият ресторантьор също се защитава срещу обвиненията. „Той е шокиран и категорично отрича обвиненията“, заяви защитникът му Маркус Абверцгер. По думите му неговият клиент „няма никакъв обясним мотив“.

Никой не е пострадал при пожара в нощта на 1 срещу 2 юни. Огънят е тръгнал посред нощ, като огромни пламъци са обхванали градината в вътрешния двор. Осем жители са били евакуирани от апартаментите над ресторанта. Петима от тях, сред които две деца, са били хоспитализирани с подозрение за отравяне с дим.

(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)