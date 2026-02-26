Йорданов: Всички панаири около Емил Дечев са обречени на неуспех

Президентът Илияна Йотова освободи от поста главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Рокадите в кабинета и случая "Петрохан-Околчица" доведоха до прокурорска проверка срещу Емил Дечев.

"Тези, които използват случая за предизборни цели, би трябвало да намерят текстове в Конституцията, които забраняват на министъра да говори извън сградата на МВР. Това са пълни глупости, такива ограничения няма. Хората, които имат страх от изборните резултати след два месеца, са изключително нервни. Гръмогласни са, но по този начин няма да стане", заяви бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в "България сутрин".

По думите му новият вътрешен министър има достатъчно опит и едва ли би допуснал елементарна грешка, с която да наруши закона.

"Всички панаири около него са предварително обречени на неуспех", подчерта Йорданов пред Bulgaria ON AIR и бе категоричен, че Дечев не е превишил правомощията си.

"Не мисля, че Емил Дечев би могъл да се сплаши от несръчно действие, той е наказателен съдия и познава добре законите. Очевидно той е неудобен за политическите сили на статуквото, които скоро няма да видят власт. ИТН лягат и стават с ПП-ДБ. При такава елементарна постановка не виждам кой би се огънал", каза гостът.

Неслучайно се говори за освободения главен секретар, че беше като Агент 007 - никой не му чува гласа, отбеляза Йорданов.

Той изброи няколко случая, в която би следвало главният секретар на МВР да излезе с позиция, но не го е направил.

"Той излезе да прочете някакво листче и срещна големи затруднения. Тези, които искаха да го подкрепят, извадиха смешна теза, позовавайки се на китайска мъдрост, че той трябвало да лови мишки, не да чете", посочи Йорданов.

Бившият шеф на МВР изтъкна, че кадровата политика е от компетентността на министъра и никой не би могъл да го ограничи.

"Няма как да работиш с хора, на които нямаш доверие

и които не са доказали никакви професионални качества", убеден е Йорданов.

Полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев бе назначен за изпълняващ длъжността зам.-главен секретар на МВР. По всяка вероятност ще отговаря и за честността на изборите на 19 април. Нова фигура за главен секретар няма да бъде предлагана.

"Не го познавам, но наскоро гледах интервю на проф. Вучков, който се изказа много ласкаво за него. Склонен съм да вярвам на проф. Вучков - интелигентен човек с много добра подготовка", коментира Йорданов.

Случаят "Петрохан-Околчица"

"От първия ден се налага сюжет, който трябва да възприемем безкритично. Не казвам, че това не е възможна версия. Към този момент разследващите не разполагат с достатъчно доказателства, за да ни поднесат категорично установена версия. Ако всичко беше приключило, вече трябваше да са внесли обвинителен акт в съда", анализира бившият шеф на МВР.

Според него не е ясно дали мотивът за извършеното ще бъде разбран някога.

"Ясно е, че държавата е проспала много неща, свързани с въпросната група хора. Възможно е да се установи кой, кога и защо е направил тези пропуски. Всичко зависи от това каква информация ще се събере. Всеки нарушил закона трябва да понесе отговорност - администравна или наказателна", настоя Йорданов.

Гостът добави, че международните служби могат да ни помогнат с експертизи и техника. Българското законодателство не позволява пряко участие на чуждестранни лица в наше разследване.

Случаят се използва за предизборни цели по най-левашкия начин, обърна внимание Йорданов.

Какво се случва в МВР

"Доверието в МВР е доста разклатено. Частичните избори в Пазарджик бяха пълно безобразие. Преди това имаме парламентарни избори и решение на КС в НС да се появи ощетена от предизборните манипулации политическа сила", заяви събеседникът.

Вътрешният министър трябва да си гледа работата, както самият той я вижда, да не се влияе от приказките. Ще ги оценяваме по делата им, завърши Емануил Йорданов.