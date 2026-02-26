Ертичен модел отрече да е отговорна за убийството на Ел Менчо СНИМКИ

Поредният епизод от борбата с организираната престъпност в Мексико приключи миналата неделя със смъртта на Немесио Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо. Мъжът, лидер на картела "Ново поколение Халиско" (CJNG), беше прострелян фатално в собственото си скривалище, разположено в гориста местност в община Тапалпа, Халиско, по време на мащабна полицейска операция, не без помощта на американските разузнавателни служби.

На фона на ескалиращото насилие, което разтърси голяма част от страната от тогава, с палежи, блокади и грабежи, популярната инфлуенсърка и модел на Onlyfans Мария Хулиса беше замесена в събитията през последните дни, след като беше свързана с наркотрафиканта и обвинена, че е ускорила залавянето и смъртта му като "една от романтичните му партньорки".

Според местни източници обаче всичко сочи към Гуадалупе Морено, последния партньор на наркобарона, като този, който несъзнателно е изиграл основна роля в откриването на местонахождението му след последна среща в град Тапалпа, регион, смятан за исторически бастион на CJNG.

В този контекст, Джулиса, която има над 3,6 милиона последователи в Инстаграм, наскоро наруши мълчанието си, за да отрече категорично слуховете, разпространявани за нея в социалните мрежи.

"Искам да заявя абсолютно ясно: нямам нищо общо с тази ситуация", заяви 26-годишната мексиканка, известна като "Бейзболното Барби", в прессъобщение.

Далеч от това да спре дотук, инфлуенсърката посочи, че информацията е напълно "невярна и необоснована" и в този смисъл призова аудиторията си да не споделя информация, без първо да я провери или потвърди.

"Дезинформацията може да причини много вреда (...) Моля ви да не се хващате на фалшиви новини и винаги да се консултирате с надеждни и официални източници", призова тя последователите си.

По този начин създателката на съдържание за възрастни, която живее в Колумбия през последните шест месеца с настоящия си партньор, се дистанцира от това, че е била замесена в убийството на един от най-издирваните наркотрафиканти в света, като част от неговата „мрежа от връзки“, както предполагат някои публикации в социалните мрежи, чиято достоверност все още не е проверена и която, ако бъде потвърдена, би я поставила в светлината на прожекторите и би застрашила живота ѝ.

"Не забравяйте, че е много лесно да редактирате снимки в интернет", предупреди тя, малко преди да публикува изявление, този път с нейния правен екип, за да изрази намерението си да предприеме правни действия срещу "безотговорното" разпространение на слухове и обвинения, които подкопават "нейната чест, добро име, лична неприкосновеност и сигурност" и излагат на риск "дори живота и физическата ѝ неприкосновеност".