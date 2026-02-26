Янкулов: Заради Сарафов, България е изправена пред тежка криза на правовата държава

Към момента България е изправена пред една доста тежка криза на правовата държава, която е породена от обстоятелството, че фактически изпълняващият функциите главен прокурор е на поста си в нарушение на закона. Това каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в началото на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, свикано от него с една единствена точка - определянето на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Той посочи, че това е и становището на множество съдебни състави от Върховния касационен съд и апелативните съдилища. Ситуация, при която съдии не признават главния прокурор, е нетърпима за правова държава, каза министърът.

Според Янкулов прокуратурата като институция е изключително зависима от фигурата на главния прокурор и когато има проблем с него, това се отразява не само върху прокуратурата, а на цялата правосъдна система. Той припомни, че титуляр на поста не може да бъде избран от настоящия състав на ВСС поради това, че е с изтекъл мандат.

"Когато започна да изпълнява функциите, Сарафов даде две ключови заявки. Едната е за вадене на прокуратурата от калта на политиката, месеците след това, според мен, не дадоха такъв резултат. Втората ключова заявка беше пред Пленума за разплитане на мрежата за паралелно правосъдие. Отново, месеците след това – абсолютно нищо. При така създалата се ситуация, единственото най-адекватно действие е да свикам Пленума на ВСС", посочи министър Янкулов.

След изказването на министъра, тъй като никой от присъстващите на заседанието не искаше да вземе отношение, членът на Съдийската колегия Атанаска Дишева заяви, че щом няма коментари, нека министърът предложи поименно кой да заеме поста и.ф. главен прокурор и да се проведе гласуване.

След това думата взе Огнян Дамянов от Прокурорската колегия, който представи хронология на избора на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор и посочи, че трябва да се обсъди дали Пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе по въпроса, с който е сезиран сега. Според него компетентен орган за определяне на и.ф. главен прокурор е Прокурорската колегия.

Атанаска Дишева заяви, че във всички случаи, когато се е подлагал за обсъждане кой е компетентен орган за определяне на и.ф. председател на ВКС, ВАС и главен прокурор, е поддържала становището, че това е Пленумът на ВСС.

Вероника Имова от Съдийската колегия на ВСС коментира, че колегите ѝ са тези, които имат право да избират изпълняващ функциите административен ръководител. Тя отбеляза, че с говоренето срещу съдебната система и правосъдието се отвлича вниманието на обществото от големите процеси – цени, инфлация. По думите ѝ не може министърът на правосъдието да предлага личност за изпълняващ функциите главен прокурор, а само за титуляр.