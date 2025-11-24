Болсонаро халюцинирал, когато си свалил проследяващата гривна

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро заяви вчера пред съдия, че е нарушил целостта на електронната си гривната за наблюдение, закачена на глезена му, по време на домашния арест поради нервен срив и халюцинации, причинени от промяна в лекарствата му, предаде Асошиейтед прес. Това доведе до вчерашното му изпращане в затвора.

Съдията от Върховния съд Алешандри ди Мораеш вчера разпореди превантивното затваряне на 70-годишния политик, тъй като се смята за човек с риск от бягство. Болсонаро беше осъден на 27 години затвор през септември за опит за преврат, за да остане на президентския пост след поражението си на изборите през 2022 г.

„Болсонаро заяви, че е получил халюцинации, че има някакъв кабел в гривната за наблюдение на глезена, затова се е опитал да го открие“, заяви помощник-съдията Лучана Сорентино, както се съобщава в документ на Върховния съд, публикуван днес малко след онлайн срещата ѝ с бившия президент.

Сорентино добави, че Болсонаро ѝ е казал, че действията му може би са причинени от промяна в лекарствата му миналата седмица. Той отново отрече, че е възнамерявал да избяга.

В документа се казва още, че Болсонаро е казал на съдията, че не е спал добре и е изпитвал „известна параноя“, която е стимулирала любопитството му и затова е отворил устройството за наблюдение на глезена.

„Болсонаро заяви, че е бил с дъщеря си, по-големия си брат и помощник в дома си и никой от тях не е видял какво прави с устройството за наблюдение на глезена“, се казва в документа.

Де Мораеш е получил информация, че устройството за наблюдение на глезена на крайнодесния лидер е било нарушено в вчера 00:08 ч. Заповедта за арест е издадена часове по-късно.

През септември състав на Върховния съд на Бразилия постанови, че Болсонаро се е опитал да извърши преврат и да запази президентския пост след поражението си на изборите през 2022 г.

В понеделник същият състав ще гласува за превантивната заповед за арест.

Срещата на Болсонаро с помощник-съдия в неделя беше процедурна, за да се обсъди законността на задържането му, но също така предостави поредната възможност на адвокатите му да твърдят, че той трябва да остане под домашен арест поради лошо здравословно състояние. Де Мораеш е отхвърлял подобни искания и преди. /БТА